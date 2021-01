'Dream plus library' tọa lạc tại tầng 4 của Thư viện Hà Nội sẽ là một không gian văn hóa, thưởng thức sách của những người yêu văn hoá đọc.

Ngày 27/1, tại Thư viện Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành thư viện Dream plus library. Đây là dự án do Bộ VHTT&DL Hàn Quốc xúc tiến, hợp tác với Bộ VHTT&DL Việt Nam triển khai nhằm xây dựng không gian thưởng thức, giao lưu văn hóa, truyền tải thông tin, đời sống học thuật, nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, khơi dậy niềm yêu thích văn hoá đọc cho người dân.

Từ năm 2016 đến năm 2019, Bộ VHTT&DL Hàn Quốc đã xây dựng được 14 thư viện mang tên Thank you small library tại các trường tiểu học, trung học và phổ thông trung học trên toàn Việt Nam. Bằng kinh nghiệm quý báu này, Dream plus library tọa lạc tại tầng 4 của Thư viện Hà Nội sẽ là một không gian văn hóa, thưởng thức sách với Phòng tư liệu văn hóa Hàn Quốc - giúp các em có thể tham gia vào không gian trải nghiệm thú vị bằng nhiều chương trình văn hóa đa dạng.

Độc giả có cơ hội được tiếp xúc với nền văn hóa Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, với hơn 400 đầu sách, bao gồm cả các bản dịch Tiếng Việt của nhiều tác phẩm văn học Hàn Quốc và nhiều tác phẩm văn học mới của Việt Nam, các độc giả nhí nói riêng và những người yêu văn hóa Hàn Quốc nói chung còn có cơ hội được tiếp xúc với nền văn hóa Hàn Quốc thông qua hơn 10 thể loại truyền thông đại chúng của Hàn Quốc như: Album Kpop, các tác phẩm điện ảnh, phim dài tập, phim hoạt hình.

Trưởng ban Kế hoạch chính sách quản lý thư viện – Bộ VHTT&DL Hàn Quốc Park Juok cho biết: "Chúng tôi mong Thư viện Hà Nội sẽ luôn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng các không gian văn hóa tổng hợp cho người dân. Hy vọng Dream plus library sẽ trở thành một trong những biểu tượng tốt cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Độc giả nhí háo hức trong buổi khánh thành thư viện.

Cùng với lễ khánh thành thư viện Library dream plus thì Bộ VHTT&DL Hàn Quốc cùng Thư viện Hà Nội cũng đã triển khai Tuần lễ tham quan đặc biệt thư viện Dream plus library. Trong khoảng thời gian này, nhiều chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa cùng các chương trình chứng nhận tham gia tại thư viện sẽ được tổ chức với mong muốn thu hút sự quan tâm của độc giả yêu sách nói riêng và người dân thủ đô nói chung.

Tình Lê