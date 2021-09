Cục xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành trao tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, trong việc triệt phá đường dây sách lậu lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 15/9, được sự uỷ quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cục xuất bản, In và Phát hành đã tổ chức buổi lễ trao tặng bằng khen cho tập thể và năm cá nhân Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), trong việc phối hợp bắt quả tang và thu giữ số lượng sách giả lớn trong thời gian qua.

Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Phạm Tuấn Vũ trao tặng bằng khen cho các cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu.

Cụ thể, từ 18-22/6/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả. Kết quả đã thu giữ hơn 3,2 triệu sách giáo khoa các loại, 3 hệ thống dây chuyền in Offset, nhiều máy gia công sách giả với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Hơn 1,5 triệu tem giả của NXB, khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp. Đây được đánh giá là vụ sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Để kịp thời biểu dương, khen ngợi thành tích xuất sắc và động viên tinh thần của các cán bộ chiến sĩ tại C03, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ra Quyết định số 1335/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2021 về việc tặng bằng khen của Bộ TT&TT cho một tập thể và năm cá nhân cán bộ chiến sĩ của C03.

Phó cục trưởng Phạm Tuấn Vũ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu trong buổi lễ, Phó cục trưởng Phạm Tuấn Vũ thay mặt Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích của các đồng chí của C03: “Vấn đề in ấn, buôn bán sách lậu luôn là vấn đề nhức nhối và được xã hội quan tâm trong nhiều năm qua. Vì vậy khi các đồng chí của C03 phối hợp phát giác, xử lý thành công nhiều đối tượng, đường dây in và tiêu thụ sách giả trái phép trong tháng 6/2021, đó là điều rất đáng tuyên dương.

Vì dịch bệnh nên chúng tôi không thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng để khen thưởng tập thể và các cá nhân, nhưng về phía Bộ TT&TT rất cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các đồng chí. Tôi xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT trong việc đấu tranh phòng chống vấn nạn in ấn, buôn bán sách lậu”.

Thượng tá Trần Duy Anh đại diện nhận bằng khen của tập thể xuất sắc.

Thượng tá Trần Duy Anh thay mặt các cá nhân C03 bày tỏ sự cảm kích trước quyết định trao tặng bằng khen nhanh chóng, kịp thời của Bộ TT&TT. Thượng tá Trần Duy Anh cho biết đây không đơn thuần là vụ án về sách giả mà là một trong những vụ án "hiểm", lớn nhất từ trước đến nay về việc chống buôn lậu sách giả.

Để thực hiện thành công chuyên án này đòi hỏi sự hi sinh đầy vất vả, đấu tranh quyết liệt với những đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi của các cán bộ chiến sĩ C03. Song, thượng tá Trần Duy Anh khẳng định thời gian tới, anh cùng các cá nhân của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời vấn nạn buôn lậu sách giả trên địa bàn cả nước.

