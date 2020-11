Ngày 6/11 tác giả Cho Chang In của tác phẩm 'Bố con cá gai' được nhiều bạn đọc Việt Nam biết đến sẽ có cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả Việt Nam.

Cuốn 'Bố con cá gai' của Cho Chang In từng được xuất bản tiếng Việt.

Triển lãm sách Hàn Quốc diễn ra tại phòng triển lãm của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc từ ngày 6/11 đến 5/12 (thứ bảy) cùng nhiều sự kiện liên quan khác.

Với chủ đề Việt - Hàn, kết nối qua từng trang sách, sự kiện lần này có các hoạt động tiêu biểu như: triển lãm sách Hàn Quốc, gặp gỡ trực tuyến tác giả Hàn Quốc, cuộc thi sách Hàn Quốc và câu lạc bộ văn học Hàn Quốc.



Triển lãm trưng bày 20 đầu sách Hàn Quốc được xuất bản tại Việt Nam (cả tiếng Việt và tiếng Hàn) và 60 đầu sách tranh Hàn Quốc được thế giới công nhận với một số giải thưởng như :Bologna RaGaZzi Award, The Golden Apple of the BIB, Astrid Lindgren.



Ngày 6/11 tại phòng triển lãm 2 của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc còn diễn ra sự kiện gặp gỡ trực tuyến tác giả Cho Chang In của tác phẩm Bố con cá gai được nhiều bạn đọc Việt Nam biết đến. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang lại ý nghĩa sâu sắc, giúp độc giả Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cùng tác giả Hàn Quốc.



Trong buổi khai mạc triển lãm, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức lễ trao giải cuộc thi chụp ảnh cùng sách Hàn Quốc, vẽ bìa sách Hàn Quốc, cảm nhận văn học Hàn Quốc tổ chức từ ngày 12/10 đến 1/11.



Trong thời gian diễn ra triển lãm, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, câu lạc bộ văn học Hàn Quốc – chuyến tàu văn học (tổng 5 buổi) với sự tham gia của blogger, tác giả Việt Nam Vũ Hương Quỳnh, giảng viên đại học Ngoại ngữ Hà Nội cô Nguyễn Lệ Thu, giảng viên đại học Thăng Long cô Vũ Thị Thu Trang và các bạn thành viên câu lạc bộ cũng sẽ diễn ra. Đây sẽ là không gian mở ra các hoạt động liên quan đến văn học để các bạn người Việt cũng như người Hàn yêu thích sách và văn học cùng chia sẻ những cảm nhận của bản thân về các tác phẩm văn học Hàn Quốc, trò chuyện với tác giả…



Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Suk Jin Young cho biết: "Việt Nam là quốc gia năng động và có tiềm năng phát triển mạnh và cũng là nơi có làn sóng Hallyu được biết đến mạnh mẽ, tôi hy vọng sự kiện lần này có thể tạo được một không gian giao lưu văn hóa mà đối tượng là những người yêu thích và quan tâm đến sách Hàn Quốc".



Mai Linh

Cuốn sách về 45 đời tổng thống Mỹ 45 đời tổng thống Hoa Kỳ (tên tiếng Anh: The Complete Book of US Presidents) là ấn bản mới nhất – tái bản lần thứ 9 của tác phẩm nổi tiếng được viết bởi tác giả William A. Degregorio.