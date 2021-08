Đó là một trong những quy tắc của Robin Sharma đề cập. Ông là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới về vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và cuộc sống.

Suốt hơn 50 năm, Robin Sharma thầm lặng chia sẻ với những công ty trong danh sách Fortune 500 và nhiều người siêu giàu khác về một công thức. Nó giúp ông trở thành một trong những nhà cố vấn lãnh đạo được theo đuổi nhiều nhất thế giới.

Robin Sharma đã đúc kết công thức này trong cuốn Nhà lãnh đạo không chức danh.

Sách kể về nhân vật Blake Davis làm thủ thư tại một thư viện nhỏ ở địa phương. Anh luôn đối mặt với những chấn thương tâm lý vì từng tham gia chiến trường khốc liệt ở Iraq. Công việc của Blake buồn tẻ và nhàm chán. Cho đến một ngày anh gặp một đàn ông kỳ lạ và mọi thứ thay đổi từ đây....

“Lãnh đạo không chức danh” là một khái niệm được Robin Sharma đề xuất. Tinh thần ấy được hiện thực hóa bằng hệ thống kỹ năng mềm mà tác giả xem nó là những yếu tố quan trọng nhất trong xã hội không ngừng phát triển như hiện nay. Cho dù bạn đang đứng ở cấp độ cá nhân hay cấp độ tổ chức lớn thì lãnh đạo chính mình, hoạch định và quản trị đời sống bản thân, phải là thứ cần suy nghĩ đến trước.

Mỗi con người có vùng an toàn và không an toàn, người tiến càng gần giới hạn không an toàn sẽ có nhiều năng lực và mới là sống cuộc sống của mình, cuộc sống đáng sống.

Tác giả Robin Sharma.

4 nguyên tắc mà Robin Sharman đưa ra:

1. Bạn không cần chức danh để lãnh đạo: Muốn lãnh đạo người khác thì trước tiên phải lãnh đạo được bản thân mình trước.

2. Thời kỳ hỗn loạn tạo nên những nhân vật vĩ đại: Đừng né tránh thực hiện những việc bạn không thích, thậm chí sợ hãi. Càng làm bạn sẽ càng thể hiện khả năng lãnh đạo thực sự. Phá bỏ thói quen, tư duy cũ, đừng bao giờ chấp nhận chỉ sống trong vùng an toàn của riêng mình.

3. Mối quan hệ sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ: Đừng đợi người khác đến bên mình trước để bắt đầu mối quan hệ mà hãy là người dẫn đường.

4. Để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, trước tiên phải trở thành con người vĩ đại: Ai trong chúng ta cũng đều phải rèn luyện nỗ lực hết mình. Muốn trở thành con người vĩ đại thì phải kiên trì và nghiêm khắc với bản thân, từ bỏ thói quen xấu.

Trong mỗi nguyên tắc, Robin Sharman lại chỉ ra những quy luật cụ thể hơn nữa. Chẳng hạn như 5 quy luật của một nhà lãnh đạo không chức danh gồm: Cách tân, thông minh, đích thực, can trường và một quy luật cuối rất quan trọng: đạo đức. Tác giả cũng chỉ ra 5 quy luật để tạo nên nhân vật vĩ đại và quy luật để trở thành người vĩ đại.

Đặc biệt có 7 quy tắc rất cơ bản để lãnh đạo bản thân: Học tập - quyết tâm - hình dung - ghi chép - thiết lập mục tiêu - tập thể dục - dinh dưỡng. Đây là vấn đề thực tế nhất đưa mỗi người đến gần hơn sự thành công.

8 chương sách chia sẻ cách khai thác tối đa tiềm lực bản thân, là đòn bẩy thay đổi cuộc sống của chính mình và cải tạo thế giới xung quanh.

Các câu trích dẫn trong sách:

“Mọi người từ bỏ sức mạnh của mình bằng cách thông thường nhất là nghĩ rằng họ không có sức mạnh gì cả.”

“Ở một khía cạnh nào đó, họ nói bạn nghĩa là họ quan tâm đến bạn. Họ ngừng nói, nghĩa là bạn không còn ý nghĩa với họ nữa. Khi không ai chỉ trích bạn, đó mới là đáng lo ngại.”

“Những vấp váp dọc đường là một phần của trò chơi. Bạn học đi bằng cách té, học lãnh đạo bằng cách thử. Những bước sai lầm sẽ đưa bạn đến gần hơn một bước hoàn hảo.”

“Nỗi sợ mà bạn trải qua khi bạn đã đến ranh giới của những giới hạn thật sự sẽ mở rộng những giới hạn của bạn. Và khi đó chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điểm yếu của bản thân.”

“Cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Những điều kiện mới sẽ đòi hỏi những kỹ năng mới''

“Bạn có thể không giàu, nhưng điều hạnh phúc nhất là mỗi sáng thức dậy, bạn được làm điều mà bạn thực sự thích.”

“Bạn sẽ nhận được những gì tốt nhất của người khác khi cho đi những gì tốt nhất của bạn.”

“Giấc mơ càng lớn, thì đội nhóm càng quan trọng. Nếu tôi thấy được nhiều hơn người khác, thì tức là tôi đang đứng trên vai của người khổng lồ.”

“Nếu một người tự tin tiến về phía những giấc mơ của mình và nỗ lực sống một cuộc sống mà mình mong muốn, thì anh ta sẽ gặp một thành công bất ngờ vào một lúc không ngờ tới.”

“Đừng bao giờ nghi ngờ một nhóm nhỏ những công dân tận tụy và có suy nghĩ có thể thay đổi thế giới. Thật ra đó là điều duy nhất luôn xảy ra.”

Hải Đăng