Lễ trao Giải sách Quốc gia lần thứ 3 đang diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đại biểu tham khảo các cuốn sách tham gia giải năm nay được trưng bày ở sảnh nơi trao giải.

Lễ trao Giải Sách Quốc gia lần thứ ba do Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức vào 20h ngày 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều mặt đời sống, xã hội, ngành xuất bản không là ngoại lệ. Dù vậy Giải thưởng Sách Quốc gia vẫn thu hút sự tham gia của 48 nhà xuất bản (NXB) trên cả nước (tăng 6 NXB so với giải thưởng lần thứ hai) với 362 cuốn sách (tăng 7 cuốn sách) cho 255 tên sách.

Dù chưa tới giờ trao giải nhưng các đại biểu và những người yêu sách đã có mặt từ rất sớm để có thể chiêm ngưỡng những cuốn sách đoạt giải và được vinh danh.

Dịch giả Lê Đình Chi, người dịch cuốn Lịch sử (Historiai) của tác giả Herodotus nhận giải A giải Sách Quốc gia năm nay.

Mở đầu Lễ trao giải là phần biểu diễn văn nghệ chào mừng với tiết mục Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (sáng tác: Nguyễn Văn Thương) và Bài ca Hà Nội (sáng tác: Vũ Thanh) do Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và Vũ đoàn Dòng thời gian biểu diễn.

Tại lễ trao giải, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã có báo cáo chi tiết về giải thưởng Sách quốc gia năm nay.

"So với hai kỳ giải trước, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba được tổ chức trong điều kiện chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. Nhiều đơn vị trong ngành xuất bản, công ty phát hành sách, công ty sách bị ngưng trệ sản xuất. Doanh thu của các đơn vị phát hành, công ty sách bị sụt giảm mạnh, trong điều kiện vẫn phải trang trải chi phí thuê lao động, thuê mặt bằng...

Nhiều cửa hàng sách phải tạm thời đóng cửa, thu nhập của người lao động trong ngành xuất bản gặp nhiều khó khăn... Theo Điều lệ giải, Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức và trao giải hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam (21/4), nhưng do dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức chấm giải, họp các hội đồng chấm giải gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải cũng đã phải lùi đến tháng 10/2020.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao về các tác phẩm tham gia giải năm nay.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song điều đáng mừng là số lượng các Nhà xuất bản tham gia dự giải lần này vẫn tăng hơn so với các giải trước với 48/59 Nhà xuất bản tham gia. Số lượng tên sách và số cuốn về cơ bản vẫn giữ ở mức tương đương so với mùa giải trước (Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai có 259 tên sách và bộ sách, gồm 355 cuốn; lần thứ ba có 255 tên sách và 362 cuốn sách)".



Ông Bảo cho biết thêm: "Các cuốn sách tham dự giải lần này có nội dung phong phú, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm. Tác phẩm Đoàn Binh Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng được viết từ năm 1952 là một cuốn sách quý hiếm trong kho tàng sách thiếu nhi Việt Nam. Tác phẩm Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu (02 tập) của tập thể tác giả do PGS. TS. Nguyễn Văn Thường (chủ biên) thể hiện tính sáng tạo, độc lạ trong trình bày bệnh học nói chung, bệnh học da liễu nói riêng, giúp cho người dạy, người học và các bạn đọc quan tâm đến bệnh học da liễu thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, tham khảo.

Tác phẩm Lịch sử của Herodotus có giá trị đặc biệt về khoa học lịch sử, thực tiễn xã hội, được đánh giá là tác phẩm lịch sử mở đầu cho Sử học hiện đại phương Tây. Tác phẩm Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực Quần đảo Trường Sa của TS. Đỗ Huy Cường nằm trong bộ sách Chuyên khảo về Biển đảo Việt Nam là nguồn tư liệu quý phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững cho khu vực Quần đảo Trường Sa; đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền và thực thi nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc.

Tác phẩm Lược khảo văn học (3 tập) của GS. Nguyễn Văn Trung là Bộ sách có giá trị về mặt văn học sử, góp phần giúp những người nghiên cứu và yêu văn học hôm nay hiểu thêm về bộ phận văn học, văn chương tiến bộ thời kỳ đất nước còn bị chia cắt trước năm 1975".

Lễ trao Giải sách Quốc gia lần thứ ba nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã ghi nhận và đánh giá cao giải Sách quốc gia cũng như các tác giả gửi tác phẩm tham gia.

"Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao nỗ lực của Bộ TT&TT, của Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan đơn vị liên quan đã có rất nhiều nỗ lực và các sáng tạo trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi mong rằng các cơ quan sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp sáng tạo hơn nữa, thiết thực hơn nữa để giải thưởng Sách Quốc gia và nhiều hoạt động cùng với giải thưởng này sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng, góp phần đẩy manh hơn nữa văn hoá đọc để đúng người dân Việt Nam là một dân tộc hiếu học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ trao giải.

Tôi xin chúc mừng các tác giả, các dịch giả và các đơn vị xuất bản đoạt giải lần này. Các tác giả, các dịch giả và các đơn vị chưa đoạt giải nhưng bằng việc tham gia vào giải thưởng này là sự đóng góp thiết thực cho phát triển văn hoá đọc nói riêng và cho phát triển văn hoá cũng như phát triển đất nước nói chung".

Sau khi công bố Quyết định giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba, các tác phẩm và tác giả đoạt giải C đã được công bố.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương trao giải cho các tác giả, đơn vị xuất bản đoạt giải C.

14 cuốn sách đạt Giải C gồm:

- Công tác địch vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tác giả, TS. Lê Văn Cử, NXB Quân đội nhân dân xuất bản.

- Chiến lược đại dương xanh, tác giả W. Chan Kim và Renée Mauborgne, người dịch: Phương Thúy, hiệu đính: Ngô Phương Hạnh, NXB Lao động - Xã hội xuất bản liên kết với Công ty Cổ phần Sách Alpha.

- GEN - Lịch sử và tương lai của nhân loại, tác giả Siddhartha Mukherjee, người dịch: Bùi Thanh Châu, NXB Dân trí xuất bản liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam.

- Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ, tác giả GS.TS. Đinh Xuân Dũng, NXB Văn học và Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam liên kết xuất bản.

- Nét Việt trên bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tác giả Trần Hậu Yên Thế, Trần Trung Hiếu, NXB Mỹ thuật xuất bản.

- Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (02 tập), tác giả Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa, NXB Tổng hợp TP.HCM.

- Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại (03 cuốn): Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa; Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích; Các phương pháp phân tích hóa học tác giả Phạm Luận, NXB Bách khoa Hà Nội xuất bản.

- Vật liệu biến hóa có chiết suất âm - Công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng, tác giả PGS.TS. Vũ Đình Lãm, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

- Được học, tác giả Tara Westover, người dịch: Nguyễn Bích Lan, NXB Phụ nữ xuất bản.

- Nghệ thuật và nghệ nhân vùng Kinh thành Huế, tác giả Léopold Michel Cadière, Edmond Gras, người dịch và chú giải: Lê Đức Quang, NXB Hà Nội liên kết với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà xuất bản.

- Chào thế giới bây giờ con đã đến, tác giả Lê Minh Quốc lấy cảm hứng từ Coco Mì, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM xuất bản.

- Vào bếp nấu ăn săn ngay điểm tốt, tác giả Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, NXB Lao động Công ty Cổ phần Sách Thái Hà liên kết xuất bản.

- Bộ sách: Giáo dục đa giác quan (04 cuốn): Ú òa, sa mạc và nước xiết; Ú òa, rừng rậm và tuyết phủ; Ái chà, kỳ thú rừng xanh; Ái chà, bí mật vườn nhà tác giả Pavla Hanácková, minh họa: Linh Dao, Irene Gough, người dịch: Hoàng My, NXB Hà Nội và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản.

- Bộ sách: Lật mở cùng con (04 cuốn): Con từ đâu tới?; Tự lập không hấp tấp!; Làm việc nhà dễ thôi mà!; Bình tĩnh chuyện giới tính, lời: Bảo Ngọc, tranh: Thu Nấm, Hoàng Đậu Xanh, NXB Thanh niên và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị phát hành.

Chủ nhân của 14 giải C của Giải sách Quốc gia lần thứ ba trên sân khấu nhận giải.

Tiếp đó, 10 cuốn sách đạt Giải B Giải sách Quốc gia năm nay đã được công bố, gồm:

- Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tập thể tác giả và tác giả Mai Trực (Chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.

- Mặt trái của công nghệ, tác giả Peter Townsend, người dịch: Quế Chi, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.

- Các khuynh hướng và trường phái ngôn ngữ học hiện đại, tác giả Nguyễn Thiện Giáp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản.

- Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam do PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh, NXB Khoa học xã hội xuất bản.

- Thực phẩm chức năng do tập thể tác giả và PGS.TS Y học Trần Đáng (Chủ biên), NXB Y học xuất bản.

- Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa, tác giả Đỗ Huy Cường, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

- Lược khảo văn học (03 tập), tác giả Nguyễn Văn Trung, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh xuất bản.

- Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam (03 cuốn), biên soạn: NS. Đặng Hoành Loan, Ths. Phạm Minh Hương, Ths. Nguyễn Thủy Tiên, NXB Văn hóa dân tộc xuất bản.

- Bộ sách: Dòng tranh dân gian Kim Hoàng, Dòng tranh dân gian Đông Hồ (02 cuốn), tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa (Chủ biên) đồng tác giả Trịnh Sinh, Lê Bích, NXB Thế giới xuất bản.

- Sài Gòn của em (02 cuốn), tranh: Lê Thư; lời: Hoàng Nguyên; Sách tương tác của tác giả Lê Thư và Thiện Kiều, NXB Trẻ xuất bản.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao giải cho các tác giả, đơn vị xuất bản đoạt giải B.

Tiếp đến là phần công bố các tác phẩm đoạt giải A năm nay, gồm:

- Lịch sử (Historiai), tác giả Herodotus, người dịch: Lê Đình Chi, NXB Thế giới liên kết với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam xuất bản.

- Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu (2 tập) do PGS.TS. Nguyễn Văn Thường (Chủ biên) và tập thể tác giả, NXB Y học xuất bản.

- Đoàn binh Tây Tiến (Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt), tác giả Quang Dũng, NXB Kim Đồng xuất bản.

Giải A do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao.

* Tiếp tục cập nhật

Ban Giải trí

Ảnh: Lê Anh Dũng