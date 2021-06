Nam diễn viên Will Smith sẽ phát hành hồi ký mang tên "Will" vào 9/11 tới.

Will Smith từng là một trong những diễn viên da màu đình đám nhất Hollywood. Nam diễn viên sinh năm 1968 sẽ lần đầu chia sẻ với các fan những câu chuyện chưa từng tiết lộ về cuộc sống cũng như sư nghiệp của mình trong cuốn hồi ký đầu tay có tên WILL.

Will Smith đã âm thầm chuẩn bị cho cuốn hồi ký này và lần đầu chia sẻ về WILL trên Instagram cuối tuần qua. "Đây thực sự là thành quả lao động của tôi trong suốt 2 năm qua và cuối cùng thì nó cũng sẵn sàng", anh nói.

WILL dài 352 trang, điểm những mốc chính trong cuộc đời Will Smith từ khi còn là rapper tuổi teen đến một ngôi sao điện ảnh xuất hiện trong hàng loạt bom tấn ăn khách như: Bad Boys, Men in Black, Hitch, Independence Day, Ali... cũng như gặt hái vô số thành công trong sự nghiệp ca hát.

Will Smith từng 2 lần được đề cử Oscar với vai diễn trong phim Ali (2001), The Pursuit of Happyness (2006) đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng chưa từng chạm tới tượng vàng. Thập niên 2000 ghi dấu ấn Will Smith như một trong những ngôi sao thành công nhất phòng vé. Anh thường nhận mức thù lao 20 triệu USD cho các vai diễn, thậm chí được trả 28 triệu USD cho phim I, Robot (2004).

browser not support iframe.

Will Smith trong phim Đàn ông song tử (Gemini Man)

Quỳnh An