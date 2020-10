Công chúng Hàn Quốc thường ưu ái gọi những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào với danh xưng 'em gái quốc dân'. Dưới đây là 10 thế hệ 'em gái quốc dân' được nhiều người mến mộ nhất.

Lim Ye Jin là 'em gái quốc dân' đầu tiên của Hàn Quốc. Nữ diễn viên sinh năm 1960 và chính thức bén duyên với nghệ thuật năm 1974 khi vừa tròn 14 tuổi. Vì ra mắt khi còn trẻ, Lim Ye Jin thường xuyên đảm nhận nhân vật nữ sinh xinh đẹp, là 'em gái' được yêu thích trong lòng công chúng xứ kim chi. Những năm gần đây, diễn viên gạo cội ghi dấu ấn với khán giả nhờ góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám với vai diễn mẹ nữ chính, quản lý của nam chính,...

Lee Sang Ah được đông đảo công chúng coi là 'em gái quốc dân' sau thành công của 'Cú nhảy cuối cùng'. Nữ diễn viên sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí năm 1984 và nhanh chóng được yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp, má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt to tròn trong trẻo. Dù sở hữu vẻ đẹp nhiều người mơ ước, Lee Sang Ah có sự nghiệp và đời tư lận đận. Sau ba cuộc hôn nhân tan vỡ, Lee Sang Ah không còn giữ được sức hút như thời hoàng kim.

'Mỹ nhân không tuổi' Jang Nara được ưu ái coi là 'em gái quốc dân' khi cô ra mắt năm 2001. Sự thành công của những album âm nhạc giúp Jang Nara trở thành ngôi sao và góp mặt trong phim sitcom ăn khách 'New nonstop'. Không chỉ là 'em gái quốc dân', cô còn là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành công ở cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Nhiều người cho rằng Jang Nara đã khởi đầu khái niệm thần tượng âm nhạc tham gia diễn xuất.

Nữ diễn viên Moon Geun Young nhận sự chú ý khi đảm nhận vai diễn của Song Hye Kyo thời trẻ trong tác phẩm đình đám 'Trái tim mùa thu'. Tuy nhiên, tên tuổi cô chỉ thực sự đạt đến đỉnh cao khi 'Cô dâu 15 tuổi' công chiếu năm 2004, giúp Moon Geun Young trở thành 'em gái quốc dân' nhiều người yêu mến. Ở tuổi 33, nữ diễn viên vẫn được công chúng gọi với danh xưng 'em gái quốc dân' nhờ ngoại hình xinh đẹp, trẻ hơn tuổi thật.

Cựu thành viên Wonder Girls Sohee là thần tượng K-pop đầu tiên công chúng Hàn Quốc ưu ái coi là 'em gái quốc dân'. Sau khi ra mắt năm 2007, Sohee được biết đến với biệt danh 'Omona girl' nhờ câu hát và điệu nhảy nổi tiếng trong bài hát Tell me, cùng nhóm nhạc tạo nên cơn sốt trên toàn quốc. Nhờ tính cách đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, Sohee trở thành 'em gái quốc dân' đối với nhiều người hâm mộ.

Nhờ sự thành công của ca khúc Good day và 3 nốt cao nổi tiếng, IU được người dân xứ Hàn công nhận là 'em gái quốc dân'. Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt đáng yêu, nữ ca sĩ ngày càng nổi tiếng khi những tác phẩm âm nhạc của cô đều đạt thành công vang dội. Ngoài ra, IU còn ghi dấu ấn ở vai trò diễn viên thông qua nhiều nhân vật đa dạng trong 'Bay cao ước mơ', 'Người tình ánh trăng', 'Khách sạn ánh trăng', 'Ông chú của tôi',...

Cùng Kim So Hyun và Kim Sae Ron, Kim Yoo Jung là một phần của bộ ba 'em gái quốc dân' sau IU. Gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ, Kim Yoo Jung trở thành diễn viên tiềm năng, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Sao nhí ngày nào giờ đã lột xác thành mỹ nhân được ngưỡng mộ nhờ vóc dáng gợi cảm, gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn long lanh. Với ngoại hình xinh đẹp, Kim Yoo Jung trở thành biểu tượng nhan sắc thế hệ mới.

Kim So Hyun bén duyên nghệ thuật nhờ những vai nữ chính thuở thơ ấu trong nhiều tác phẩm đình đám như 'Đứa trẻ đến từ thiên đường', 'Hoàng tử gác mái', 'Anh nhớ em', 'Mặt trăng ôm mặt trời',... Khi trưởng thành hơn, với khuôn mặt hiền lành, điềm tĩnh, Kim So Hyun thường đảm nhận nhân vật học sinh gương mẫu, có hoàn cảnh khó khăn. Dù tuổi đời còn trẻ, nữ diễn viên nhận nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá, là 'em gái quốc dân' công chúng yêu mến.

Kim Sae Ron trở nên nổi tiếng sau vai diễn đóng cùng tài tử Won Bin trong 'Người vô danh tính' năm 2010. Mới đây, sao nhí một thời khiến nhiều người bất ngờ với diễn mạo trưởng thành khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Cô tiết lộ đã tự mua nhà và xe hơi riêng nhờ khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Kim Sae Ron giờ đã trở thành nữ diễn viên xinh đẹp, quyến rũ.

Dương Phạm

Nguồn: Koreaboo