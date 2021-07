Ít nhất 12 người nổi tiếng mắc Covid, khiến nhiều người liên quan phải cách ly và các chương trình phải hủy bỏ ghi hình.

Ít nhất 12 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực của showbiz Hàn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, làm gián đoạn lịch trình quay phim, những liên quan phải tự cách ly.

Đầu tuần này, huấn luyện viên thanh nhạc của Minhyuk (BTOB) đã mắc Covid-19. Kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính nhưng vài ngày sau, nam ca sĩ bắt đầu có các triệu chứng và cuối cùng có xét nghiệm dương tính, khiến anh phải tạm dừng mọi hoạt động.

Minhyuk (BTOB) đã nhiễm Covid-19.

Nhóm TREASURE có 2 thành viên xét nghiệm dương tính với nCoV là Doyoung và Junghwan. Do đó, các thành viên khác của nhóm nam nhà YG phải tự cách ly trong thời gian này.

Phim điện ảnh High five với sự tham gia của “Ảnh đế” Yoo Ah In, Oh Jung Se và Ra Mi Ran phải tạm ngừng quay do một nhân viên đoàn phim có kết quả dương tính nCoV. Việc này có khả năng khiến buổi ra mắt phim bị trì hoãn.

5 thành viên của Let's Play Soccer Together 2, bao gồm cựu vận động viên bóng chuyền Kim Yo Han, cựu vận động viên judo Yoon Dong Shik, cựu vận động viên trượt băng tốc độ Mo Tae Bum, cựu vận động viên quần vợt Lee Hyung Taek và cựu vận động viên bơi lội Park Tae Hwan đều cho kết quả dương tính nCoV. Tin tức này được nhanh chóng truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Theo báo cáo, Kim Yo Han là trường hợp mắc đầu tiên.

Phim điện ảnh High Five với sự tham gia của “Ảnh đế” Yoo Ah In, Oh Jung Se và Ra Mi Ran phải tạm ngừng quay.

Không chỉ ảnh hưởng đến show, những ca dương tính còn tác động đến những chương trình khác. Lee Hyung Taek đã được lên kế hoạch bình luận các trận đấu quần vợt ở Thế vận hội Tokyo 2020 cho đài KBS, nhưng sẽ phải thay thế. Ahn Jung Hwan cũng bỏ lỡ lịch trình sắp tới và các show tạp kỹ do phải tự cách ly.

Sau khi biết Park Tae Hwan mắc Covid-19, ca sĩ nhạc trot Jang Min Ho cũng nhận kết quả tương tự. Park Tae Hwan đã ghi hình cho PPONG School của TV Chosun - nơi các ngôi sao nhạc trot hàng đầu xứ Hàn như Jang Min Ho, Lim Young Woong, Young Tak, Lee Chan Won, Jung Dong Won và nhiều người khác là thành viên cố định. Để đề phòng, tất cả các thành viên đều được kiểm tra, nhưng việc ghi hình cho show đã phải hủy bỏ vì kết quả xét nghiệm của Jang Min Ho.

Người mẫu kiêm ngôi sao tạp kỹ Han Hye Jin cũng được ghi nhận nhiễm virus corona.

Người mẫu kiêm ngôi sao tạp kỹ Han Hye Jin cũng được ghi nhận mắc Covid-19. Cô và Kim Yo Han đã cùng tham gia show Leader’s Romance của iHQ. Người đẹp sẽ bỏ lỡ việc ghi hình cho Kick a goal của đài SBS, Interfering in romance của KBS Joy… Bên cạnh đó, ca sĩ Seo In Young, Lee Sang Gon (Noel) là những ngôi sao khác mắc Covid khiến khán giả không khỏi hoang mang.

