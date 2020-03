Tiên Nguyễn, Anh Sa, Thùy My là những cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm khi sinh ra trong gia đình giàu có và thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Anh Sa (sinh năm 1994) là con gái của Hoa hậu đền Hùng Giáng My. 9X có đời tư kín tiếng, song ngày càng được quan tâm khi trưởng thành xinh đẹp và có nhiều nét giống mẹ hoa hậu. Anh Sa sở hữu gần như toàn bộ nét đẹp của mẹ, với đôi môi chúm chím, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ. Không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, Anh Sa còn thừa hưởng từ mẹ năng khiếu piano và ca hát.

Cô nàng thường xuyên đi du lịch khắp thế giới và xuất hiện trên Instagram cá nhân với những món đồ hàng hiệu, những bức ảnh sang chảnh đáng ghen tị.

Mặc dù giữ đời tư kín đáo nhưng mọi người đều biết Anh Sa vô cùng thân thiết với mẹ mình. Đi dự sự kiện lớn hay là những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi, cặp mẹ con nổi tiếng này luôn nhận được sự mến mộ từ đông đảo công chúng. Giáng My rất chiều con gái cưng, dành cho Anh Sa mọi thứ theo đúng nghĩa thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhung lụa.

Hà Thùy My (sinh năm 1995) là con gái lớn của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6X. Cô đang theo học ngành Truyền thông Báo chí tại ĐH Stanford (Mỹ). Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh chụp chung với mẹ và nhận được nhiều lời khen của dân mạng. Thuỳ My sở hữu nhan sắc nổi bật được thừa hưởng từ người mẹ diễn viên nổi tiếng. Không khác gì mẹ, Thùy My có mái tóc dài và gương mặt đậm chất Á Đông. Ở cô toát lên thần thái thông minh, cá tính nhưng cũng hết sức dịu dàng.

Thùy My có niềm đam mê lớn với du lịch và đồ hiệu. Cô sở hữu nhiều mẫu túi xách, kính mắt của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. 9X theo đuổi phong cách đơn giản, lịch sự, phong cách make up đậm nét Tây.

Thùy My tận hưởng cuộc sống riêng đủ đầy, sang chảnh hết mức. Ngoài nhan sắc thì Thùy My còn được chú ý bởi học vấn cao. Cô nàng thành thạo cả 4 thứ tiếng Pháp, Nga, Trung và tiếng Anh, từng du học tại ngôi trường danh tiếng ở Mỹ.

Điểm chung đặc biệt nhất của cặp mẹ con "song My" này chính là nụ cười tươi tắn, quý phái và mềm mại. Ai cũng khen Thùy My là bản sao hoàn hảo của "nữ hoàng ảnh lịch", bởi mỗi lúc xuất hiện công khai, trông 2 mẹ con cứ như chị em gái. Hot girl 9X rất thân thiết với mẹ, lúc nào cũng bày tỏ tình cảm, sự yêu thương dành cho Diễm My mọi lúc mọi nơi.

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) - con gái của cặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thuỷ Tiên - là gương mặt đình đám trong hội con nhà giàu Việt Nam. Cô nàng thường xuất hiện trên các báo nước ngoài với danh xứng "đệ nhất rich kid Việt" và được truyền thông trong nước chú ý khi có chị dâu là nữ diễn viên nổi tiếng Tăng Thanh Hà, các anh là thiếu gia Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn.

Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, Tiên Nguyễn từ nhỏ sống trong nhung lụa. Dù vậy, cô nỗ lực học tập, hiện học thạc sĩ ngành quản trị hàng không tại London, Anh.

Tiên Nguyễn sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ - cựu diễn viên Thủy Tiên.Hai mẹ con có sở thích chung về thời trang, đặc biệt là đồ hiệu. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu phong cách sành điệu, đẳng cấp. Tiên Nguyễn và mẹ thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện thời trang quốc tế.

Tiên Nguyễn thường xuyên check-in ở những nơi sang trọng, bên xe sang, biệt thự xa hoa của gia đình. Những cây hàng hiệu có giá lên đến hàng trăm triệu đồng được Tiên Nguyễn và bà Thủy Tiên diện tại các sự kiện thời trang quốc tế từng thu hút sự chú ý của dân mạng.

