Kim Byung Ok: Đầu năm 2019, Kim Byung Ok bị khởi tố không giam giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Nam diễn viên 60 tuổi cho biết: "Sau khi uống say, tôi đã nhờ lái xe đưa về tới khu đỗ của mình. Lỗi của tôi là cố gắng đưa xe vào bãi đỗ trong tình trạng say xỉn". Sau scandal, Kim Byung Ok xin rút khỏi phim Legal High. Ông cũng bị KBS cấm sóng vĩnh viễn.