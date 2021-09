Daniel Craig được mệnh danh là ngôi sao 'sát gái' của Hollywood khi đã từng hẹn hò với loạt mỹ nhân quyến rũ.

Daniel Craig sinh năm 1968, là một diễn viên nổi tiếng người Anh. Các tác phẩm của anh có thể kể đến như Sword of Honour, The Mother, Layer Cake và một loạt phim truyền hình có tựa đề như Sharpe’s Eagle và The Young Indiana Jones Chronicles: Daredevils of the Desert. Tuy nhiên, tên tuổi của nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn James Bond xuyên suốt 15 năm trong series phim Điệp viên 007.

Nhắc đến Điệp viên 007, hẳn nhiều người phải ghen tỵ với Daniel Craig khi trên phim, không ít lần nam diễn viên được sánh đôi với những người đẹp màn ảnh. Ngoài đời, Daniel Craig cũng đào hoa tương tự như anh chàng 007 trong phim.

Tình trường toàn mỹ nhân cá tính, nóng bỏng

Người tình đầu tiên của Craig là cựu người mẫu Marina Pepper, năm nay 54 tuổi. Cả hai yêu nhau khi nam diễn viên mới 18 tuổi và vừa chập chững bước chân vào nghề diễn.

Marina Pepper thời trẻ vô cùng xinh đẹp, nóng bỏng.

Từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện tại nhà riêng của cô ở Lewes, East Sussex, Marina Pepper cho biết: “Theo cách hiểu nào đó, tôi giống như một người mẹ nhỏ của Craig. Tôi nghĩ anh ấy khá hạnh phúc khi để người khác chăm sóc, quan tâm tỉ mỉ đến mình. Tôi lớn tuổi hơn Craig một chút và đã có nhà riêng. Sau khi hẹn hò, Craig đã chuyển đến sống với tôi".

Năm 1992, Daniel Crag đã gặp nữ diễn viên người Scotland, Fiona Loudon. Họ có với nhau một cô con gái mang tên Ella. Cùng năm đó, Craig và Loudon kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng chấm dứt vào năm 1994.

Người vợ đầu tiên của tài tử 'Điệp viên 007'.

Lý giải về nguyên nhân của sự đổ vỡ, nam diễn viên nói: "Lúc đó tôi còn quá trẻ nhưng lại làm một số việc như một người trưởng thành. Tôi không hối tiếc điều gì cả nhưng tôi ước là mình đã sống theo cách khác".

Sau khi chia tay Fiona Loudon, Craig quen nữ diễn viên người Đức Heike Makatsch, năm nay 50 tuổi. Họ đã thời gian 7 năm hẹn hò với nhau.

Daniel Craig và Heike Makatsch thuở mặn nồng.

Cuộc tình với Heike tan vỡ và nam diễn viên tiếp tục dính vào những tin đồn hẹn hò với các người đẹp như Kate Moss, Sienna Miller. Năm 2007, anh đính hôn với đạo diễn Satsuki Mitchell. Chính cô là người đã giúp đỡ Craig rất nhiều để anh có sự nổi tiếng như ngày hôm nay, trong đó có việc anh đến với vai diễn James Bond. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ cũng nhanh chóng chấm dứt.

Dù đã đính hôn nhưng mối quan hệ của Daniel Craig với Satsuki Mitchell vẫn tan vỡ.

Trải qua nhiều mối tình dang dở, Daniel Craig đã tìm được “bến đỗ” của đời mình vào năm 2011. Thời điểm đó, Craig đến Canada để quay phim Dream House. Tại đây anh gặp lại đồng nghiệp cũ Rachel Weisz, cô bạn mà anh từng diễn cùng trong vở kịch Les Grandes Horizontales ở London năm 1994.

Khi hai người gặp lại nhau, Rachel Weisz đang là vợ đạo diễn phim Black Swan(Thiên nga đen). Một thời gian sau, cô ly hôn còn Craig cũng mới kết thúc mối tình với đạo diễn Satsuki Mitchell. Cặp diễn viên chính thức xác lập mối quan hệ và kết thúc bằng một đám cưới nhỏ ấm cúng sau 6 tháng hẹn hò.

Daniel Craig bên người vợ hiện tại.

Được mệnh danh là “chú ngựa hoang” đầy đào hoa, cuốn hút, nhiều khán giả không khỏi tò mò về người phụ nữ đã chiếm giữ được trái tim của Craig. Rachel Weisz sinh năm 1970, từng được nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên từng lot top 100 phụ nữ sexy nhất thế giới, top 100 phụ nữ được khao khát nhất thế giới năm 2008. Đặc biệt, cô còn được mệnh danh là người phụ nữ mà ai cũng muốn cưới.

Khối tài sản ‘khủng’ nhờ vai diễn đắt giá

Ít ai biết rằng, trước khi có sự nghiệp lừng danh như ngày hôm nay, Daniel Craig từng ngủ ở công viên, lang thang dọc các nhà hát, làm bồi bàn để kiếm sống. Và vai diễn James Bond xuất hiện đã giúp tên tuổi của nam diễn viên trở nên nổi tiếng toàn cầu. Anh bắt đầu xuất hiện với tư cách James Bond trên màn ảnh trong bộ phim Casino Royale vào năm 2006.

Daniel Craig trong một cảnh phim.

Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Time Out của Anh, tài tử đã từng ám chỉ việc anh chấm dứt vai diễn này sau phim Spectre (2015). Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn tiếp tục làm James Bond trong bộ phim No Time To Die(Không phải lúc chết), dự kiến công chiếu vào tháng 4/2021 sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch Covid-19. Đây sẽ là bộ phim cuối cùng của ‘điệp viên 007’ Daniel Craig.

Nhờ hiệu ứng thành công của seies phim về James Bond đã giúp Daniel Craig sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo thống kê của celebritynetworth, Daniel Craig đang nắm giữ khối tài sản lên đến 160 triệu USD. Mới đây theo IMDB, cát sê của Daniel Craig cho vai diễn trong No Time To Die là 25 triệu USD.

Tuy nhiên, theo HuffPost đưa tin vào tháng 8/2021, tài tử sẽ không để lại tài sản cho các con mà trao toàn bộ cho các tổ chức từ thiện sau khi chết. Daniel Craig có một con gái 29 tuổi với người vợ đầu tiên và một con gái 3 tuổi với Rachel Weisz. Theo nam diễn viên người Anh, việc các con thừa kế tài sản "khá khó chịu". Quan điểm của anh là sẽ từ bỏ hoặc quyên góp tất cả tài sản của mình trước khi qua đời.

Daniel Craig trong phim 'No Time To Die'

Phương Linh