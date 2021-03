Trở lại với 'Penthouse 2', Kim So Yeon tiếp tục gây sốt màn ảnh với diễn xuất đỉnh cao trong phim. Cô tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu tháng 3/2021.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng thương hiệu dành cho tất cả các diễn viên truyền hình đang hoạt động trong tháng 3. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 1/2/2021 đến ngày 1/3/2021. Theo đó, mỹ nhân Kim So Yeon của Penthouse vẫn giữ vững vị trí đầu danh sách của tháng với chỉ số giá trị thương hiệu là 5.141.911.

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của Kim So Yeon bao gồm “Penthouse 2”, “phản diện” và “Eugene”, trong khi các cụm từ liên quan có thứ hạng cao nhất của cô bao gồm “quyền lực”, “cứng rắn” và “thống trị”. Điểm số phản ứng tích cực của khán giả dành cho nữ diễn viên cũng lên tới 81,95%.

Trong Penthouse, Kim So Yeon vào vai Cheon Seo Jin, giảng viên thanh nhạc và là người thừa kế tập đoàn Cheong A. Vào vai phản diện, Kim So Yeon cho thấy năng lực diễn xuất ấn tượng, khắc hoạ rõ nét sự biến đổi cảm xúc cũng như những toan tính khó lường của nhân vật này. Sang đến phần 2, nhân vật của Kim So Yeon tiếp tục có nhiều thủ đoạn và âm mưu đáng sợ hơn khiến khán giả phải 'nổi da gà'.

Bảng xếp hạng tháng 3 cũng chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa "ác nữ đẹp nhất màn ảnh" Kim So Yeon và tài tử đình đám Song Joong Ki. Trở lại ấn tượng với Vincenzo, tuy nhiên nam tài tử cũng ngậm ngùi đứng sau Kim So Yeon. Vai diễn này đã đem lại cho anh chỉ số danh tiếng thương hiệu 5.123.964 điểm và vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Vincenzo cũng đánh dấu màn tái xuất của Song Joong Ki sau 2 năm vắng bóng kể từ Biên niên sử Arthdal. Trong lần trở lại màn ảnh nhỏ, tài tử sinh năm 1985 mang đến hình ảnh lạnh lùng, khí chất trong những bộ vest lịch thiệp cùng gương mặt điển trai, nam tính vốn có.

Lee Da Hee - vai chính trong bộ phim hành động khoa học viễn tưởng L.U.C.A.: The beginning của tvN giành vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với chỉ số giá trị thương hiệu là 4.487.022. Trở lại với Penthouse 2, Eugene cũng đang tạo được nhiều ấn tượng mạnh khi xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng diễn viên hot nhất tháng này. Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Choi Kang Hee, Jeon Yeo Bin, Kim So Hyun, Cho Seung Woo, Lee Re và Kim Rae Won.

Loạt tên tuổi nổi danh như Lee Min Ho, Hyun Bin và những mỹ nhân hàng đầu Son Ye Jin, Song Hye Kyo đều không có mặt trong bảng xếp hạng này.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu hiện đang là một trong những bộ phim gây sốt của Hàn Quốc khai thác chủ đề ngoại tình, chênh lệch giàu nghèo. Trở lại với phần 2, bộ phim tiếp tục gây sốt với những tình tiết bất ngờ, gay cấn hơn. Sức hút của phim trong phần 2 được chứng minh bằng con số rating cao ngay từ những tập đầu tiên. Theo Nielsen Korea, hai tập mới nhất của phim đạt tỷ suất xem đài luôn dao động khoảng 20% và được dự đoán sẽ lập nên nhiều kỷ lục rating cho đài SBS. Thành tích này bỏ xa lượng người xem của các tác phẩm truyền hình đình đám năm 2020 như Thế giới hôn nhân, Hạ cánh nơi anh...

Trong khi đó bộ phim Vincenzo của Song Joong Ki cũng có sự trở lại khá tốt khi chạm mức rating toàn quốc 7,7%, lúc cao nhất lên đến 9,5%. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành bộ phim chiếu cuối tuần có rating mở màn cao thứ 3 trong lịch sử đài tvN.

Diễn xuất của Kim So Yeon trong 'Penthouse 2'

