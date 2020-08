Bi kịch của Mariah Carey

Nổi tiếng, có nhiều sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng hay tạo nên cơn sốt âm nhạc, nhưng Mariah Carey lại sinh ra trong gia đình với những bi kịch.

“5 quãng 8” là cụm từ dùng để miêu tả giọng hát của Mariah Carey. Cô được xem là huyền thoại âm nhạc của thế giới khi có nhiều bản hit trên các bảng xếp hạng uy tín. Hiện, Mariah Carey không còn là cái tên thu hút khán giả hay gắn liền với những chuyến lưu diễn hàng triệu USD vòng quanh thế giới.

Người hâm mộ đặt câu hỏi: “Vì đâu nên nỗi?” cho sự nghiệp của Mariah Carey. Trang Daily Mail từng bình luận sở dĩ Mariah Carey tụt dốc không phanh vì chuyện đời tư ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Sự thật, đằng sau mỗi thành bại của Mariah Carey là những mảng tối về tuổi thơ thiếu vắng tình thương, nhiều lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Những ám ảnh tâm lý cùng việc hát không đúng kỹ thuật được cho là làm "họa mi" mất đi giọng hát của mình.

Mariah Carey thuở mới vào nghề và hiện tại. Ảnh: Pinterest, NY Daily.

Nỗi đau từ gia đình

Năm 1970, Mariah Carey chào đời trong gia đình trung lưu ở Mỹ, có mẹ là nghệ sĩ opera, cha làm kỹ sư. Ngay từ nhỏ, cô liên tục chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau. Ngay cả gia đình ngoại cũng ghẻ lạnh cô vì có cha là người da màu. Năm 3 tuổi, cô phải chịu cảnh gia đình tan vỡ. Chị gái Alison Carey sống cùng cha, còn Mariah và anh trai được mẹ nuôi nấng.

Đến khi nổi tiếng, Mariah Carey cũng chịu cô đơn và nhiều thua thiệt. Cô phải chu cấp cho cả anh trai và chị gái. Trái ngược với thành công của Mariah Carey, chị gái Alison lao vào con đường nghiện ngập, sinh con từ năm 15 tuổi và hành nghề gái điếm.

Đầu tháng 8, chị cả nhà Carey còn viết đơn tố cáo mẹ ruột đã ép cô quan hệ tình dục với những người đàn ông lạ mặt. Theo Daily Mail, cô viết trong đơn tố cáo: "Bị đơn - mẹ của nguyên đơn - đã cho phép những người đàn ông không rõ danh tính thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Theo luật hình sự New York, đó là 'đụng chạm cưỡng ép' và 'tấn công tình dục mức độ một' trong khi thời điểm đó nguyên đơn chỉ khoảng 10 tuổi".

Alison Carey cũng kể bị mẹ ép chứng kiến cảnh người lớn ân ái. "Kết quả là nguyên đơn đã bị rối loạn căng thẳng, lo lắng sau chấn thương và cả trầm cảm. Tôi cũng đã lạm dụng thuốc hợp pháp và bất hợp pháp để cố gắng quên đi ký ức kinh hoàng", chị gái Mariah viết.

Chị gái Mariah Carey yêu cầu được bồi thường tiền cho những tổn hại về thể chất lẫn tinh thần.

Alison Carey luôn tìm cách moi tiền của Mariah. Ảnh: Life Style.

Ngoài ra, Alison Carey nhiều lần "làm tiền" em gái. The Sun đưa tin năm 2016, chị gái Alison gửi video lên mạng để xin tiền em gái phẫu thuật não và cột sống. Mariah không phản hồi. Anh trai Morgan cũng tìm đến truyền thông để bôi nhọ em gái, gọi Mariah là phù thủy vì không giúp đỡ chị gái.

Trước thông tin đó, đại diện của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận và cho biết nhiều năm qua, Mariah đã gửi hàng nghìn USD để giúp đỡ mẹ con Alison Carey. "Sau phát ngôn của người đại diện, Alison và Morgan không còn đến xin tiền Mariah Carey. Thế nhưng, cô luôn bị gọi tên mỗi khi người thân gây ra rắc rối", People bình luận.

Theo Mirror, giọng ca All I Want For Christmas Is You đã hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình suốt 2 thập kỷ, không chỉ tiền bạc mà còn cả cơ hội.

"Họa mi" mất giọng và những ồn ào

Kể từ album Caution (2018) đến nay Mariah Carey mới thông báo trở lại đường đua âm nhạc bằng album mới mang tên The Rarities vào tháng 10. Cô viết: "Album này dành cho những người hâm mộ của tôi. Những bài hát là kỷ niệm của chúng ta cũng như thay lời cảm ơn của tôi gửi đến các bạn đã yêu thương và ủng hộ tôi thời gian qua", cô viết trên trang cá nhân.

Khán giả hy vọng "họa mi nước Mỹ" sẽ tạo tiếng vang như thuở mới vào nghề, bởi trong quá khứ, Mariah Carey từng gây sốt toàn cầu với album đầu tay mang tên mình. Kể từ đó, cứ hai năm, cô lại phát hành album, gây bão các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhan sắc Mariah Carey những năm 1990. Ảnh: Getty, Pinterest.

Những năm cuối thập niên 1990, giọng của diva bắt đầu mỏng và yếu hơn vì sử dụng nhiều quãng gió. Ngay cả khán giả cũng có thể nghe những lần hát lạc giọng, đuối hơi của Mariah tại các live show.

Việc hát không đúng kỹ thuật cùng những ám ảnh tâm lý khiến cụm từ “5 quãng 8” trở thành dĩ vãng. Thậm chí, cô còn phải hát nhép trong chương trình Good Morning America.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, Mariah Carey còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Mariah giấu bệnh và luôn im lặng khi bị khán giả chỉ trích vì những lần hành động quá khích.

Chia sẻ với tổng biên tập Jess Cagle của People, Mariah nói cô sợ hãi khi phải thừa nhận mắc bệnh tâm lý: “Tôi không muốn tin vào điều đó. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều khó khăn, tôi không muốn phải gồng gánh thêm bất kỳ điều gì nữa”. Nữ ca sĩ kể cô đã âm thầm điều trị trong những tháng ngày tạm rời xa hào quang showbiz.

Mariah từng nổi tiếng có thân hình nóng bỏng, nhưng vài năm nay, cô lại phải nhờ dao kéo để duy trì sắc vóc. Một nguồn tin nói với Hollywood Life rằng cô đã thực hiện ít nhất 6 cuộc phẫu thuật gồm bơm mông, hút mỡ và định hình các vùng trên cơ thể.

Không những thế, vấn đề tăng cân mất kiểm soát khiến Mariah Carey căng thẳng thời gian dài. Năm 2017, The Sun tiết lộ nữ ca sĩ thậm chí đã cắt bỏ một đoạn dạ dày để hạn chế việc ăn uống.

Năm 2018, vệ sĩ Michael Anello tố Mariah Carey quấy rối tình dục. Người này kể trong chuyến đi đến Cabo San Lucas (Mexico), cô đã mời anh vào phòng riêng. Michael miêu tả trên người Mariah chỉ mặc bộ đồ ngủ xuyên thấu và có những hành động khiêu gợi. Tương tự, tháng 4/2018, nữ quản lý Stella Stolper kiện Carey vì có sở thích khỏa thân đi lại trước mặt cô, theo TMZ.

Tháng 1/2019, Daily Mail công bố loạt ảnh gợi cảm của Mariah Carey. Những bức ảnh được tìm thấy trong tin nhắn nữ ca sĩ gửi cho tình trẻ kém 13 tuổi hồi tháng 7/2016. Lúc này, cô đã đính hôn với tỷ phú James Parket.

Loạt ảnh không chỉ tố cáo chuyện ngoại tình của Mariah mà còn cho thấy lối sống thác loạn của cô.

Mạnh mẽ hơn sau biến cố

Mariah Carey của hiện tại là người sống tích cực, chăm sóc bản thân. Chia sẻ với Independent, cô đã không còn tham công tiếc việc mà dành nhiều thời gian cho các con.

Sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân bất thành với Tommy Mottola, Nick Cannon, giờ đây giọng ca When You Believe đang hạnh phúc bên vũ công Bryan Tanaka. Trong quá khứ, cả hai từng chia tay nhưng nhanh chóng tái hợp.

Mariah Carey và Tommy Mottola kết hôn năm 1993, ly hôn năm 1998. Ảnh: People.

Mặc kệ những lời đồn, Bryan vẫn là người nắm giữ trái tim của Mariah Carey. Đến giờ, vũ công 37 tuổi vẫn bên cạnh chăm sóc bạn gái cùng con riêng của cô.

Nữ ca sĩ hiếm khi khoe ảnh chụp cùng bạn trai lên mạng xã hội. Nói với People, Mariah sợ phải chia sẻ về chuyện tình cảm sau nhiều lần đổ vỡ: "Tôi không muốn công chúng chú ý quá nhiều vào đời tư hay việc hẹn hò. Vì nếu như vậy, những nỗ lực, cống hiến của tôi cho âm nhạc đều bằng 0. Tôi sợ điều đó. Tôi hy vọng khán giả sẽ quan tâm đến sự nghiệp và các sản phẩm của mình hơn".

Mariah Carey hẹn hò tình trẻ kém 13 tuổi sau khi bị tỷ phú James Packer hủy hôn. Ảnh: The Blast, Instagram.

Trên trang cá nhân, Mariah Carey thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường cũng như quá trình ghi hình chương trình tại nhà trong lúc dịch bệnh bùng phát. Đôi khi, cô cũng hoài niệm quá khứ khi đăng tải hình ảnh, show biểu diễn hồi những năm 1990.

Mariah Carey đã nỗ lực bước ra khỏi bức tranh tăm tối của gia đình để chạm tay đến hào quang. Mirror từng bình luận nếu Mariah không mạnh mẽ, cô đã bị tấn bi kịch của cuộc đời chôn vùi. Sau nhiều cố gắng, "họa mi nước Mỹ" cũng đã có thể cất cao tiếng hát.

(Theo Zing)