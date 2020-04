- Phản ứng hài hước của Ngô Thanh Vân khi “bóc phốt” chuyện mình bị lừa đảo trên mạng khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười.

Những ngày qua giống như nhiều ngôi sao, Ngô Thanh Vân đã quyết định về quê thăm nhà đồng thời tránh dịch. Cuộc sống trong kỳ nghỉ dịch cũng như những trải nghiệm thú vị tại quê nhà Trà Vinh cũng được nữ diễn viên chăm chỉ cập nhật trên trang cá nhân.

Ngô Thanh Vân giản dị tận hưởng cuộc sống bình yên mùa dịch cùng hai cháu gái.

“Đả nữ” thường xuyên cập nhật cuộc sống hàng ngày của cô tại quê nhà tại trang cá nhân.

Mới đây, Ngô Thanh Vân thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng khi lên mạng “bóc phốt” về việc bị lừa đảo qua điện thoại. Theo lời nữ diễn viên, những đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi của mình rất chuyên nghiệp và tinh vi nhưng đã bị cô nhanh chóng phát hiện và lấy thông tin công khai trên mạng xã hội.

Cụ thể, Ngô Thanh Vân cho biết vào sáng sớm cho nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ và cho biết bưu điên có nhận của ngân hàng Đ gửi cô một thư bảo đảm và yêu cầu cô đọc tên và số CMND. Sau đó, người gọi cho biết cô có mở thẻ ở ngân hàng A, đã tiêu 38 triệu và ngân hàng trên đã đòi nợ cô 5 lần. Ngô Thanh Vân phủ nhận thông tin trên.

Kẻ lừa đảo không chịu dừng lại và cho hay Ngô Thanh Vân đã bị mạo danh và chuyển qua bên an ninh để báo án và nối máy với cơ quan này. Người tự xưng phía an ninh tiến hành thu thập thông tin của Ngô Thanh Vân và ghi âm cuộc điện thoại. Sau đó, người này yêu cầu cô đến đồn công an khai báo "nhưng vì dịch nên không di chuyển được nên khai báo qua mạng". Để lấy lòng tin của Ngô Thanh Vân, người này còn hướng dẫn cô check số điện thoại để xác minh số điện thoại của cơ quan an ninh. Đây là thủ đoạn mà Ngô Thanh Vân đánh giá rất tinh vi.

Sau đó, kẻ lừa đảo tiếp tục nhắc lại lý do vì dịch nên không di chuyển được, yêu cầu Ngô Thanh Vân khai báo qua mạng bằng cách kết bạn zalo và gửi CMND. Đến lúc này, thấy thủ đoạn lừa đảo quá rõ ràng, Ngô Thanh Vân đã cúp máy.

Vì có nhiều kinh nghiệm với các giao dịch ngân hàng và có tinh thần cảnh giác cao, nên Ngô Thanh Vân nhận ra rất nhanh thủ đoạn lừa đảo của nhóm người bất lương.

Đăng tải trên fanpage đầy đủ các bước về quy trình, thủ đoạn của nhóm lừa đảo, Ngô Thanh Vân muốn cảnh báo khán giả và người hâm mộ về nhóm người bất lương muốn lợi dụng tình hình dịch để lừa tiền những người dân cả tin và chưa có nhiều hiểu biết về việc lừa đảo qua mạng. Cô nhấn mạnh mọi người nên thận trọng với các số điện thoại lạ và dài thì không nên bắt máy vì có thể đó là số của những kẻ lừa đảo.

Linh Thuỳ