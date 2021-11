'Bom sex' Đài Loan Tiêu Thục Thận thấy may mắn khi chồng trẻ yêu chiều, cùng cô vượt bạo bệnh.

Theo Chinatimes, Tiêu Thục Thận thời gian gần đây thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Nữ diễn viên được nhận xét vẻ ngoài trẻ trung, yêu đời ở tuổi 45.

Tiêu Thục Thận ở tuổi 45.

Năm 2019, Tiêu Thục Thận nhập viện điều trị ung thư tá tràng. Nữ diễn viên buộc phải cắt bỏ một phần tá tràng, dạ dày, đầu tụy và mật để tránh di căn. Việc xạ trị cũng khiến mặt cô bị sưng phù, cơ thể thường xuyên đau nhức...Hai năm qua, cô thường xuyên tới lui bệnh viện để thăm khám. Nhờ kiên trì điều trị, sức khỏe cô dần hồi phục.

Trong lần xuất hiện gần nhất trên truyền hình, Tiêu Thục Thận cho biết quý trọng cuộc sống hơn sau bạo bệnh. Nhớ lại những ngày tháng trên giường bệnh, cô thấy mình may mắn vì luôn có chồng trẻ kém 15 tuổi - Lương Hiên An bên cạnh chăm sóc. "Trong thời điểm ngặt nghèo nhất, tôi thấy cuộc đời mình như sụp đổ. May mắn anh vẫn bên cạnh chăm tôi từng chút một, là chỗ dựa để tôi vượt qua", nữ diễn viên chia sẻ.

Tiêu Thục Thận hạnh phúc bên chồng trẻ mặc những thị phi.

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. 4 năm bên nhau, cặp đôi vướng không ít thị phi. Chồng kém cô nhiều tuổi, là một tài xế chạy taxi và từng có gia đình. Nữ diễn viên cho biết cô không áp lực kinh tế vì có nhà riêng cho thuê. Cô mong mỏi sớm được sinh con cho chồng nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Tiêu Thục Thận bày tỏ hy vọng được trở lại đóng phim. Tuy nhiên, do đã qua thời và những tai tiếng trong quá khứ, cô ít được các nhà sản xuất chú ý. Nữ diễn viên thỉnh thoảng nhận lời góp mặt trong show truyền hình, livestream bán hàng cho các thương hiệu bình dân.

Nữ diễn viên gắn liền với phong cách gợi cảm khi còn làm nghề.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, từng được coi là biểu tượng gợi cảm xứ Đài. Cô tham gia nhiều tác phẩm nối tiếng như Bích huyết kiếm, Âm mưu và tình yêu, Tháng ba hạnh phúc...Cô còn từng đóng MV của loạt sao nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An, Quang Lương, Châu Kiệt Luân...

Bên cạnh bề dày sự nghiệp, nữ diễn viên cũng vướng phải bê bối đời tư. Năm 2010, cô bị đồn sử dụng ma túy. Năm 2011, cô bị phạt một năm bảy tháng tù vì tái sử dụng chất cấm. Sau nhiều năm vật lộn để cai nghiện, Thục Thận hứa làm lại cuộc đời.

Tiêu Thục Thận và chồng trẻ trả lời phỏng vấn

Thúy Ngọc