Vào vai một tay sát thủ trong dự án mới Bullet train, tài tử 57 tuổi được bắt gặp với tạo hình đầy máu và bầm dập khi anh xuất hiện trên phim trường.

Bullet train là một tác phẩm hành động với phần kịch bản được phỏng theo cuốn tiểu thuyết Maria Beetle của tác giả Nhật Bản Kotaro Isaka. Bộ phim theo chân một nhóm sát thủ với nhiều động cơ khác nhau cùng có mặt trên một chuyến tàu tốc hành tại Tokyo. Brad Pitt đóng chính khi vào vai một sát thủ mang tên Ladybug.

Ngôi sao Once upon a time in Hollywood phải đeo mặt nạ phòng dịch khi xuất hiện trên phim trường nhằm phòng tránh sự lây lan của Covid-19. Ông bố bốn con rất tuân thủ những quy định về việc phòng chống dịch bệnh khi tự lấy áo để che mũi và miệng mỗi khi không thể đeo mặt nạ phòng dịch. Trong những hình được ghi lại, anh xuất hiện trong tạo hình đầm đìa máu và áo bị rách tơi tả.

Ngôi sao của bộ phim The Kissing Booth – nữ diễn viên 21 tuổi Joey King cũng tham gia chung với Brad Pitt trong bộ phim lần này. Cô xuất hiện với khuôn mặt dính máu và cũng không quên đeo khẩu trang.

Trong Bullet rain, ngoài Brad Pitt và Joey còn có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao điện ảnh khác như Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Lady Gaga, Michael Shannon,… Bộ phim được đạo diễn bởi David Leitch – người đã từng tạo ra những bom tấn hành động như John Wick, Atomic Blonde và Deadpool 2.

Minh Đức