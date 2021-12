Brad Pitt vào vai một nhân vật có ngoại hình điển trai cùng khả năng đánh đấm hoàn hảo giải cứu Sandra Bullock.

Paramount Pictures vừa tung trailer chính thức đầu tiên của bộ phim hài-hành động, phiêu lưu mới The Lost City, Thành phố mất tích dự kiến ra rạp vào 25/3/2022. Phim chiêu mộ dàn sao Hollywood cực khủng gồm: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Channing Tatum...

Sao 'Harry Potter' Daniel Radcliffe đảm nhiệm một vai trong phim.

Thành phố mất tích theo chân một tiểu thuyết gia tài năng nhưng thích sống ẩn dật. Cô không hào hứng với việc phải tham gia vào chuỗi sự kiện cùng anh chàng người mẫu trang bìa rất nhiệt tình nhưng có phần hơi lạ. Cho đến khi một vụ bắt cóc bất ngờ xảy ra, kéo cả hai vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm xuyên rừng rậm, khiến cô nhận ra cuộc sống thực sự khác xa những gì cô viết trong cuốn tiểu thuyết.

Brad Pitt cũng bất ngờ xuất hiện trong trailer.

Bất ngờ lớn nhất chính ở cuối đoạn trailer là sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt, trong vai một nhân vật có ngoại hình vô cùng điển trai cùng khả năng đánh đấm hoàn hảo. Bằng cách nào đó, anh đã biết tới vụ việc và tình nguyện tham gia giúp đỡ giải cứu cặp đôi.

Sandra Bullock và bạn diễn kém 16 tuổi Channing Tatum.

Thành phố mất tích đánh dấu lần quay trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính của minh tinh Sandra Bullock, sau vai diễn Debbie Ocean trong Ocean’s 8. Sandra cũng tham gia sản xuất bộ phim này thông qua công ty Fortis Films của cô. Nữ diễn viên từng được ghi nhận có thu nhập cao nhất Hollywood được biết đến rộng rãi với The Proposal và đã giành giải Oscar với The Blind Side. Cô cũng đã gây tiếng vang lớn khi đóng chính cho siêu phẩm giật gân của Netflix Bird Box lên sóng vào năm 2018.

Đóng cặp với cô là tài tử điển trai kém 16 tuổi Channing Tatum. Anh được biết đến nhiều nhất qua loạt phim G.I. Joe: The Rise of Cobra & G.I. Joe: Retaliation, Dear John (2010), The Vow (2012), 22 Jump Street (2014), Kingsman (2017). Tatum từng được tạp chí People trao danh hiệu Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất.

Quỳnh An