Tavy Pustiu - ca sĩ nhạc pop người Romania đã tử vong khi mải livestream trên ô tô trong lúc băng qua đường ray.

Hình ảnh Tavy Pustiu trong ô tô trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong

Theo The Sun, Tavy Pustiu - ngôi sao nhạc pop người Romania đã tử vong ngay tại hiện trường khi chiếc xe do vợ anh lái bị tàu hỏa đâm trúng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Tavy Pustiu ngồi ở ghế phụ mở nhạc to và livestream nhún nhảy theo nhạc, vợ nam ca sĩ ngồi ghế lái điều khiển xe. Khi phát hiện tàu hoả, Tavy Pustiu bất ngờ và hét lên nhưng không tránh kịp.

Sau cú va chạm mạnh, nam ca sĩ 29 tuổi đã tử vong ngay tại chỗ. Người vợ 24 tuổi của Tavy Pustiu bị thương nặng và được cấp cứu trong bệnh viện Prahova.

Tavy Pustiu và vợ cùng hiện trường vụ tai nạn.

Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra do người tham gia giao thông không tuân thủ quy định lái xe băng qua đường sắt. Vợ của Tavy đã không để ý quan sát tàu hỏa khi cô đi qua ngã tư. Vụ tai nạn đã khiến giao thông đường bộ và đường sắt tại thành phố bị đình trệ hàng giờ. Đoàn tàu không bị thiệt hại về người nhưng các hành khách vô cùng hoảng sợ.

Tavy Pustiu theo đuổi thể loại nhạc sôi động, giàu năng lượng và có khá nhiều MV ca nhạc trên YouTube. Sau tai nạn, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc trước cái chết của anh. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng đây là một bài học đắt giá khi tham gia giao thông.

Xem clip biểu diễn của Tavy Pustiu

