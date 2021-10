Lizzy - cựu thành viên nhóm After School - nhận án phạt lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn.

Sáng 28/10, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết dành cho cựu thành viên After School Lizzy - người trước đó bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến một tài xế taxi bị thương.

Trước đó, sao Hàn 29 tuổi dự phiên xét xử đầu tiên ngày 27/9 tại tòa án ở Seoul. Lizzy nói từ khi xảy ra sự việc đến nay, cô sống trong dằn vặt, hối hận. Cô xin lỗi nạn nhân và khán giả. Ở buổi làm việc, phía công tố đề nghị phạt Lizzy một năm tù. Khi rời phiên xét xử, Lizzy cúi đầu nói trước truyền thông: "Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng".

Ca sĩ thần tượng lái xe khi say rượu bị phạt gần 300 triệu.

Tòa án quận trung tâm Seoul nhận định Lizzy lái xe trong tình trạng say xỉn, không thể điều khiển phương tiện, gây tai nạn và thương tích cho nạn nhân. Tại thời điểm gây án, nồng độ cồn trong máu của nữ ca sĩ ghi nhận ở mức cao, và cần phải có hình phạt nghiêm khắc phù hợp.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thành thật khai báo, cũng đã đến dàn xếp với nạn nhân. Phía nạn nhân ghi nhận thương tích nhẹ. Sau vụ tai nạn, nữ ca sĩ cũng đã giao xe lại phía cảnh sát và cam kết sẽ không lặp lại sai phạm tương tự.

Theo đó, tòa án Seoul tuyên phạt ngôi sao Hàn Quốc 15 triệu won (gần 300 triệu VNĐ). Cựu thành viên After School dự kiến không đưa ra kháng cáo đối với quyết định của tòa án.

Tối 18/5, Lizzy gây tai nạn khiến một tài xế taxi bị thương nhẹ. Sau đó, cô bị đưa tới đồn cảnh sát, thu hồi bằng lái. Ngày 19/5, đại diện của ca sĩ xin lỗi công chúng: "Chúng tôi cần chịu trách nhiệm về hành vi phạm luật, và không có lý do gì bào chữa cho vụ việc".

Lizzy tên thật Park Soo Young, gia nhập làng giải trí năm 2010 với vai trò thành viên nhóm After School. Cô còn hoạt động ở nhóm nhỏ Orange Caramel cùng hai thành viên khác là Nana và Raina. Ngoài ca hát, Lizzy từng đóng các phim Oh My Baby, Số phận và sự giận dữ, Khi mẹ ra tay...

Thảo Mi

Theo Allkpop