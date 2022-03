Traci Braxton, em gái danh ca Toni Braxton, mất ở tuổi 50 vì bị ung thư thực quản.

Trên TMZ, Kevin Surratt - chồng của Traci Braxton - thông báo tin buồn: "Đã đến lúc chúng tôi thông báo sau một năm âm thầm trải qua các đợt điều trị ung thư thực quản, Traci Braxton đã về nơi thiên đường". Người thân và bạn bè có mặt bên Traci Braxton trước khi cô qua đời.

Ca sĩ Traci Braxton.

Con trai của Traci Braxton cũng viết về mẹ đầy xúc động trên mạng xã hội: "Khi biết mình bị ốm, mẹ nói sẽ chiến đấu và đánh bại bệnh tật. Mẹ đã chiến đấu đến cùng và đi đến nơi bình yên. Con yêu mẹ. Con thấy bình yên, bởi mẹ không phải chịu đau đớn nữa". Nhiều khán giả bình luận chia sẻ và động viên con trai của Traci Braxton dưới bài đăng của con trai Traci Braxton.

Traci Braxton là diễn viên, ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế. Traci là em gái của ca sĩ R&B người Mỹ Toni Braxton. Cô từng tham gia các phim Sinners Wanted, There's a Stranger in my House, Chaaw, góp mặt trong chương trình thực tế của gia đình Braxton Family Values.

Các chị em của cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế WE tv Braxton Family Values ​​vào năm 2011. Mùa đầu tiên là chương trình thực tế được xếp hạng số 1 trên WE tv và nhà mạng đã đặt hàng mùa thứ hai dài 13 tập của chương trình sau tập thứ 3.

Đ.N