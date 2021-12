Bị xúc phạm nhân phẩm và danh dự, nhiều nghệ sĩ Việt đệ đơn tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền đòi lại công bằng.

2021 là năm nhiều nghệ sĩ Việt vướng phải lùm xùm kiện cáo. Cụ thể nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, NSND Kim Chi làm đơn kiện gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền nhờ giải quyết.

1. NSƯT Hoài Linh

Bà Nguyễn Phương Hằng tố Hoài Linh lợi dụng nhà thờ Tổ để tiến hành các hành vi mê tín dị đoan. Đỉnh điểm là vào tháng 5, nữ CEO ''khui'' ra việc nam nghệ sĩ "ngâm" 15,2 tỷ đồng tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hồi tháng 10/2020. Ngay sau đó, danh hài đình đám đã nói rõ nguyên nhân chậm trễ và nhanh chóng giải ngân số tiền đang giữ.

Hoài Linh nhanh chóng giải thích nguyên nhân chậm trễ số tiền từ thiện và giải ngân ngay sau đó.

Ngày 21/9, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh cho biết đã gửi đơn kiện lên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống vào tháng 7/2021, sau 2 tháng liên tục bị nữ doanh nhân công kích trên livestream.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TP.HCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021''.

2. Thủy Tiên - Công Vinh

Ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh tiến hành livestream việc ký nhận 18.107 trang sao kê, đựng trong 8 thùng các tông, sau 11 tháng kết thúc chuyến từ thiện ở các tỉnh miền Trung trao tiền cho người dân sau khi bị vướng vào những nghi vấn tố cáo thiếu minh bạch. Cuối livestream, Công Vinh tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống.

Ngày 22/9, luật sư của Công Vinh và Thủy Tiên xác nhận đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Nguyên nhân là do tháng 7, bà Phương Hằng tố cáo vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn khẳng định số tiền cặp đôi nhận được nhiều gấp đôi con số 177 tỷ đồng đã được công bố trước đó.

Thủy Tiên và Công Vinh công khai hơn 18.000 trang sao kê cho số tiền từ thiện.

Trước ồn ào này, vợ chồng nữ ca sĩ đã tiến hành làm việc với ngân hàng và công khai hơn 18.000 trang sao kê. Nữ ca sĩ cũng giải thích rõ các khoản thu - chi và thắc mắc của cư dân mạng. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong 11 phút livestream khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Chiều 28/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ.

Theo ông Niêm, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến nay, trên các trang mạng xã hội đưa thông tin phản ánh về sự không minh bạch của một số cá nhân nghệ sĩ kêu gọi từ thiện đợt mưa lũ năm 2020.

"C02 xác định các cá nhân là các nghệ sĩ có kêu gọi từ thiện ủng hộ bão lụt, có công khai tài khoản để tiền các cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương làm từ thiện.

Qua công tác từ thiện, nghiên cứu tài liệu từ ngân hàng khi xem xét các tài khoản, C02 có căn cứ xác định, lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ các tỉnh", Thiếu tướng Niêm nói.

3. Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 5/9, Đàm Vĩnh Hưng thông báo chuẩn bị hồ sơ kiện bà chủ Đại Nam do có những hành vi, lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Trong đơn tố cáo, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng thông tin sai sự thật khi nói rằng anh ăn chặn từ thiện hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ đồng, cấu kết mua giải trong chương trình The Voice. Nam ca sĩ tố cáo bà Hằng công khai thông tin cá nhân, miệt thị giới tính, chuyện tình cảm của mình.

Ca sĩ nêu rõ, thời gian qua nữ doanh nhân đã sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm, mang tính xúc phạm để chửi rủa nhiều người trong lĩnh vực giải trí thông qua việc sử dụng các tính năng phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ngoài ra, bà Hằng đã tự ý cáo buộc người khác lừa đảo, ăn chặn tiền khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi bị bà Phương Hằng tố cáo.

Do những lời phiến diện của bà Hằng, rất nhiều người đã vào các trang cá nhân, gọi điện thoại, nhắn tin để chửi bới, xúc phạm khiến cuộc sống của nam ca sĩ bị xáo trộn, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề; đặc biệt là có sự ảnh hưởng về kinh tế, đến các đối tác, nhãn hàng mà anh đã, đang chuẩn bị ký kết hợp đồng quảng cáo, truyền thông.

Trước đó, cuối tháng 8, CEO Đại Nam cho biết đang giữ khoảng 1.9 kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và khẳng định anh kêu gọi được hơn 96 tỷ đồng tiền quyên góp chứ không phải 8 hay 9 tỷ. Ngay sau đó, ca sĩ họ Đàm lên tiếng phản bác tin đồn này nhưng không cung cấp giấy tờ sao kê.

Ngày 13/10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết, cho biết đã có buổi làm việc chính thức với cơ quan điều tra và anh đã cung cấp hồ sơ tài liệu và các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điều tra viên. Nam ca sĩ cho biết quá trình giải quyết diễn ra khách quan, trung thực. Phía anh và ê-kíp cũng quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng và mong sớm có kết quả sáng tỏ.

Phía bà Phương Hằng cũng đã có động thái chính thức gửi đơn tố cáo nam ca sĩ họ Đàm có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện. Ngày 13/10, Công an TP.HCM đã chuyển đơn của bà Phương Hằng lên Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để tiến hành điều tra, giải quyết.

4. Vy Oanh

Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có những hành vi xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ danh dự. Trước đó, Vy Oanh cũng từng gửi đơn tố giác đến phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM với nội dung tương tự ngày 21/6.

Theo Vy Oanh, từ tháng 3 đến nay, bà Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội và đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhiều người, trong đó có cô. Hiện Tòa án nhân dân quận 1 TP.HCM đang thụ lý đơn tố cáo của nữ ca sĩ với nội dung yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi và bồi thường tổn thất.

Vy Oanh làm đơn tố cáo bà Phương Hằng và Hoa hậu Thu Hoài vì những hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự.

Trước đó tháng 7, bà Phương Hằng gây xôn xao cộng đồng mạng với thông tin cho rằng Vy Oanh giật chồng và đẻ thuê cho đại gia.

5. Trịnh Kim Chi

Sáng 23/9, phía Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh thông tin NSND Trịnh Kim Chi đã nộp đơn kiện bà chủ Đại Nam. Nữ nghệ sĩ từng bị bà Hằng sử dụng ngôn từ xúc phạm danh dự và đời tư qua các buổi livestream từ tháng 4/2021.

Trịnh Kim Chi là nghệ sĩ thứ 5 đệ đơn kiện CEO Đại Nam.

Thanh Nhàn

