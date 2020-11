Masahiro Higashide bị bốn nhà quảng cáo cắt sóng, còn phim The Detective and The Prosecutor có anh tham gia cũng bị yêu cầu gỡ khỏi sóng truyền hình. Về phía Erika Karata, cô bị vùi dập nặng nề và cắt vai khỏi bộ phim Prayers in the Emergency Room cùng nhiều dự án khác. Ảnh: Shutterstock.