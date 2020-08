Matt Liu và Hương Giang đã có buổi hẹn hò trong một nhà hàng sang trọng, ấm cúng cùng 2 ca sĩ Erik và Đức Phúc.

Hương Giang được khen có nét phu thê với CEO kém 3 tuổi Matt Liu:

Tối 9/8, Matt Liu và Hương Giang có buổi hẹn hò ấm cúng trong một nhà hàng sang trọng. Hương Giang xinh đẹp, rạng rỡ trong buổi hẹn với bạn trai CEO. Bữa tối còn có sự tham dự của 2 người em thân thiết của Hương Giang là Erik và Đức Phúc. Matt Liu chia sẻ khoảnh khắc Erik và Đức Phúc với món quà đặc biệt mà 2 ca sĩ tặng cặp đôi đó là chiếc bánh kem có ảnh của cả hai người.

Hương Giang bên Matt Liu và 2 người em thân thiết

Mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu bắt đầu ngay sau khi buổi ghi hình 'Người ấy là ai' kết thúc nhưng vì bảo mật thông tin nên hình ảnh của cả 2 không được cặp đôi này đăng tải trên mạng xã hội. Cặp đôi đã cùng với Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc đã có những buổi đi chơi cùng nhau trước khi công khai hình ảnh của tập đặc biệt với Hương Giang được phát sóng.

Mới đây, một cô gái bất ngờ 'tố' Matt Liu gạ tình mình một năm trước trên một ứng dụng hẹn hò nhưng chỉ có cụ từ 'Hi em' khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngay sau đó, Hương Giang đã đăng tải một tấm ảnh với dòng trạng thái "Hi em", được cho là thể hiện động thái đáp trả. Cộng đồng mạng cũng lên án hành động của cô gái kia khi cho rằng cụm từ 'Hi em' không mang nghĩa tiêu cực như cô viết trên mạng xã hội.

Matt Liu là CEO một công ty cơ khí, ngoài ra anh còn là một vận động viên golf chuyên nghiệp, sở hữu bảng thành tích đáng nể. Sau khi thành cặp trong chương trìnhNgười ấy là ai, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Trên trang cá nhân của mình doanh nhân Matt Liu đăng ảnh đi chơi với Hương Giang với dòng chia sẻ: "Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh".

Sau khi công khai hẹn hò, cả hai thoải mái dành cho nhau những lời tình tứ trên mạng xã hội.

Trước khi hẹn hò với Matt Liu, Hương Giang từng trải qua mối tình mặn nồng với Criss Lai.

Hương Giang và Criss Lai quen nhau khi cùng tham gia gameshow 'Cuộc đua kỳ thú 2014'. Đến tháng 9/2014, Criss Lai mới chính thức xác nhận chuyện tình cảm với Hương Giang Idol. Cả hai trải qua mối tình mặn nồng hơn 2 năm. Đến tháng 5/2016, chính Hương Giang đã thừa nhận mình và Criss Lai đã không còn đồng hành cùng nhau. Thông tin cả hai "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Hương Giang và Criss Lai thuở còn mặn nồng.

Ngoài mối tình công khai với Criss Lai, Hương Giang còn vướng tin đồn tình cảm với nhiều sao nam trong showbiz Việt. Sau thời điểm tham gia Vietnam Idol 2012, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn về tình cảm giữa Hương Giang và Huy Khánh, Phạm Hồng Phước. Tuy nhiên, các mối quan hệ này chỉ là bạn bè.

Hương Giang và Phạm Hồng Phước từng dính nghi án hẹn hò vì loạt cử chỉ thân mật dành cho nhau.

Ngoài những bạn trai và tin đồn tình yêu được công chúng biết đến, Hương Giang từng tâm sự trong cuốn tự truyện của mình về 2 người đàn ông giấu tên cô quen biết trước khi nổi tiếng. Hương Giang từng gặp 2 đại gia, một người là doanh nhân thành đạt và người còn lại là hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Chính 2 đại gia này đã cung cấp kinh tế cho Hương Giang có điều kiện tiêm hóc-môn và qua Thái Lan giải phẫu.

Thanh Nhàn