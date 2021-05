Doanh nhân Đức An mong muốn vợ cũ - cựu người mẫu Ngọc Thúy ký vào giấy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản cho con sau 13 năm tranh chấp.

Tối 4/5, doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo đăng tải dòng chia sẻ về vụ tranh chấp tài sản giữa mình và vợ cũ - cựu người mẫu Ngọc Thúy. Nam doanh nhân cho biết anh theo đuổi vụ kiện tụng kéo dài 13 năm qua và hiện mong muốn thỏa hiệp để chấm dứt mọi việc.

"Có lẽ tôi và Thúy nên ngồi lại với nhau, cùng nhau thống nhất và ký kết để chấm dứt mọi chuyện. Tôi sẽ chuyển tài sản tranh chấp cho hai cô con gái chung thừa hưởng theo đúng tinh thần bản thỏa thuận trước đó. Nếu Thúy đồng ý, ký vào thủ tục chuyển tài sản về cho hai con trước, tôi sẵn sàng rút đơn kiện cáo. Tôi chỉ mong muốn con mình được hưởng những gì là của chúng", anh chia sẻ.

Ngọc Thúy và 2 con chung với đại gia Đức An.

Khối tài sản tranh chấp giữa Đức An và vợ cũ Ngọc Thúy ước tính 288 tỷ đồng gồm xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết và cổ phiếu tại các tập đoàn... Thời điểm khi nam doanh nhân và Ngọc Thúy kết hôn, pháp luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản tại đây. Do vậy anh với tư cách là Việt kiều đã nhờ vợ cũ đứng tên hộ toàn bộ tài sản. Khi hôn nhân đổ vỡ, Đức An yêu cầu vợ cũ sang tên quyền sở hữu khối tài sản trên cho hai con nhưng không nhận được sự hợp tác.

Do mâu thuẫn kéo dài, hiện Đức An không liên lạc trực tiếp được với phía vợ cũ. Do đó, anh sử dụng mạng xã hội như phương tiện để trao đổi và mong muốn cô đọc được. "Tôi kêu gọi Thuý, với tư cách người mẹ cũng nên vì tương lai các con, cũng chính là tương lai của Thúy mà đồng ý với đề nghị này. Nếu Thúy thiện chí, có thể gọi hoặc nhắn cho tôi, hoặc thông qua luật sư", anh nói.

Phan Như Thảo cho biết mình không liên quan vào khối tài sản tranh chấp.

Trao đổi với VietNamNet, Phan Như Thảo nói cô hiểu và tôn trọng những quyết định của chồng mình. Trong cuộc chiến pháp lý nhiều năm qua, cô cũng khẳng định mình không can thiệp hay liên quan đến khối tài sản trên. "Đó là câu chuyện cá nhân trong quá khứ của anh Đức An nên tôi không quan tâm. Hơn nữa, vụ kiện có ngã ngũ thì toàn bộ tài sản trong bản cam kết sẽ chuyển cho 2 bé con anh ấy", Phan Như Thảo nói với VietNamNet.

