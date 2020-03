– Bé Bảo Tiên – con gái của cặp nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ở tuổi 11 nhận nhiều lời ngợi khen nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo với đôi chân dài nổi bật.

Bảo Tiên (tên ở nhà là Devon), là con gái duy nhất của cặp nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Cô bé từ khi còn nhỏ đã là là một trong những nhóc tỳ quen thuộc với công chúng mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện giải trí.

Vừa bước sang tuổi 11 cách đây không lâu, Bảo Tiên được nhận xét trông như thiếu nữ nhờ vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao vượt trội với đôi chân dài. Bên cạnh đó, cô bé còn sở hữu gương mặt thanh tú và được dự đoán là mỹ nhân trong tương lai.

Càng lớn cô bé càng nữ tính, điệu đà. Do sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, Bảo Tiên cũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh đều từ chối vì không muốn con gái mình tham gia showbiz quá sớm.

Bảo Tiên hiện được cho học tại một ngôi trường quốc tế thuộc top đầu trong nước với mức học phí lên đến 550 triệu đồng/năm. Bên cạnh việc học tại trường, cô bé sớm bộc lộ nhiều năng khiếu như hát, múa, diễn kịch...và được kỳ vọng sẽ kế nghiệp bố mẹ trong tương lai.

Trương Ngọc Ánh khá thoải mái khi chủ động chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh con gái Bảo Tiên với công chúng. Theo nữ diễn viên, dù lịch làm việc có bận rộn đến đâu cô cũng luôn sắp xếp để có thể về nhà với con mỗi ngày.

“Bé Bảo Tiên chính là động lực lớn nhất hiện tại để tôi vượt qua mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống và công việc. Và một ngày có làm việc tất bật đến đâu hay đi công tác xa, tôi vẫn dành khoảng thời gian nhất định để trò chuyện, tâm sự với con gái. Điều làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là Bảo Tiên ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và biết nghe lời”, nữ diễn viên từng bày tỏ.

Dù sống cùng mẹ từ nhỏ, Bảo Tiên vẫn rất thân thiết và thường xuyên gần gũi với bố. Mỗi tuần, Bảo Tiên đều được bố qua đưa đón đi học, đi chơi và thi thoảng du lịch nước ngoài.

So với nhiều cô bé cùng tuổi, Bảo Tiên cũng được nhận xét chững chạc so với tuổi. Trần Bảo Sơn từng chia sẻ con gái không chỉ giống mình về gương mặt mà còn ở tính cách quyết liệt, có chính kiến. Nam diễn viên thừa nhận ở tuổi dậy thì, Bảo Tiên đôi lúc bướng bỉnh, nổi loạn. Do đó, anh luôn cùng vợ trao đổi để thống nhất cách nuôi dạy con tốt nhất.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2014. Dù đã ly hôn nhiều năm, cả 2 vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Bảo Tiên hiện sống cùng nữ diễn viên để tiện việc sinh hoạt và đi học. Cả gia đình 3 người thỉnh thoảng quây quần trong các dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Cả Trương Ngọc Ánh và chồng cũ xác định mục tiêu lớn nhất của họ là cùng nhau chăm sóc cô công chúa nhỏ.

Do được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, Bảo Tiên sớm bộc lộ khả năng tiếp thu và giao tiếp tốt. Trương Ngọc Ánh từng tự hào “khoe” con gái có thể nghe - nói tốt được 3 ngoại ngữ, giỏi nhất là tiếng Anh.Theo dự kiến, Bảo Tiên sẽ sang nước ngoài du học khi bé đủ 16 tuổi.

Clip bé Bảo Tiên nói tiếng Anh trôi chảy

Thúy Ngọc