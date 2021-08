Con gái ruột của Phi Nhung - Wendy Phạm cho biết vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ ở Việt Nam.

Sáng 28/8, Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung thông báo từ Mỹ sau khi tin tức về mẹ ruột mắc Covid-19 đang phải điều trị tích cực trong bệnh viện được đông đảo khán giả, người hâm mộ quan tâm.

Wendy viết: "Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm và theo dõi tình hình sức khoẻ của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con".

Khi biết Phi Nhung mắc Covid-19, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước như Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương, Xuân Lan, Trizzie Phương Trinh, Hoàng Bách... đã gửi lời động viên và kêu gọi khán giả cùng cầu nguyện Phi Nhung sớm bình phục.

Phi Nhung và con gái Wendy Phạm.

Ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị Covid tại khu D (Hồi sức tích cực) ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi điều trị tại đây, Phi Nhung được điều trị Covid-19 ở bệnh viện Gia An 115. Do diễn tiến nặng, ca sĩ được chuyển viện tối 26/8.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Phi Nhung đang được can thiệp kỹ thuật để trợ thở, lọc máu. Tình hình sức khỏe hiện tại của nữ ca sĩ đã tiển triển hơn so với khi nhập viện Chợ Rẫy vào tối 26/8 và chưa phải can thiệp ECMO.

Tối 27/08, nhiều thông tin giả về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung loan truyền trên mạng xã hội. Người quản lý và nhiều nghệ sĩ thân thiết đã phải lên tiếng xác nhận Phi Nhung vẫn đang được điều trị ổn định, và kêu gọi mọi người không chia sẻ những thông tin giả từ nguồn khôn chính thống.

Diễn viên Quốc Thuận bức xúc: “Phi Nhung còn sống, còn sống, còn sống bà con ơi. Đừng đọc những thông tin trên các trang thông tin không chính thống nhằm câu view like share. Trời ơi đừng đưa những thông tin sai lệch tội nghiệp người ta và gia đình người thân”.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương lên tiếng đính chính: “Xin không đưa thông tin sai lệch làm hoang mang! Đồng nghiệp của Hương vẫn đang được chữa trị tận tình và rất tiến triển theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Xin lời cầu nguyện dù ở bất cứ đạo nào cho tất cả người bệnh, có người bệnh thì mình đều cúi xin tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Hương xin thay mặt gia đình nghệ sĩ kính ơn”.

