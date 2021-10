Ireland Baldwin, siêu mẫu nổi tiếng sinh năm 1995 là con gái của Alec Baldwin và ngôi sao 'Bản năng gốc' Kim Basinger.

Ireland Baldwin là con gái của nam diễn viên Alec Baldwin. Người đẹp sinh năm 1995 hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhiều năm nay và xuất hiện tại nhiều sự kiện cùng bố.

Ireland Baldwin sở hữu nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, cô nổi tiếng hơn với những hình xăm kín mình và những shoot hình nóng bỏng, nổi loạn.

Ireland Baldwin sở hữu chiều cao 1m 85, bắt đầu được chú ý trong làng mẫu từ năm 2013 khi xuất hiện trên ấn bản áo tắm của New York Post và sau đó là hàng loạt tạp chí đình đám như W, Vanity Fair, Elle....

Tuy nhiên, khi sự nghiệp người mẫu bắt đầu có những thành công nhất định, Ireland Baldwin theo chân bố mẹ theo học Học viện điện ảnh New York năm 2014, chuyên ngành quay phim và diễn xuất. Trước đó, Ireland Baldwin đóng vai Sally hồi trẻ, nhân vật do chính Kim Basinger thủ vai trong phim Grudge Match (2013).

Ireland Baldwin nổi tiếng ăn mặc phóng khoáng ở cả đời thường lẫn khi tham dự các sự kiện. Năm 2018, cô chụp ảnh nude cho chiến dịch chống lại thời trang dùng lông thú mang tên "I'd Rather Go Naked Than Wear Fur" của PETA - việc mà mẹ cô đã làm 24 năm trước.

Ireland Baldwin từng tham gia chiến dịch quảng cáo cho hãng Guess. Hiện cô đang hẹn hò với ca sĩ Corey Harper.

Ireland Baldwin và Kim Basinger trong một quảng cáo

An Na