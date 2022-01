Danielle Lloyd là một trong những Hoa hậu nhiều con nhất thế giới. Kể từ năm 2012 tới nay, cô đã hạ sinh bốn cậu con trai và một công chúa nhỏ.

Ngày 27/1, cánh săn ảnh đã thấy cựu Hoa hậu Anh Danielle Lloyd bế con gái 9 tuần tuổi đi dạo trên đường phố Birmingham, Anh. Danielle Lloyd, 38 tuổi mới sinh đứa con thứ 5 hồi tháng 11 năm ngoái nhưng cô đã lấy lại dáng vóc thon gọn rất nhanh.

Danielle Lloyd, cao 1,7 m đăng quang Hoa hậu Anh vào ngày 17 tháng 7 năm 2004 khi cô 21 tuổi. Sau đó người đẹp đại diện nước Anh dự thi Hoa hậu Thế giới 2004. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2006, Danielle Lloyd bị tước danh hiệu Hoa hậu sau khi chụp ảnh gợi cảm cho tạp chí Playboy.

This video Danielle Lloyd xinh đẹp dự công chiếu phim (Video: SuperPopVIP).

Dù mất danh hiệu Hoa hậu nhưng Danielle Lloyd vẫn rất nổi tiếng. Cô được mời tham gia nhiều show truyền hình ăn khách như Celebrity Big Brother, Test the Nation, Get Your Act Together, Come Dine with Me... Ngoài ra người đẹp còn rất đắt show chụp hình và dự sự kiện.

Danielle Lloyd kết hôn với cầu thủ bóng đá Jamie O'Hara vào năm 2012. Người đẹp sinh liền ba cậu con trai trong 3 năm và chia tay chồng vào năm 2014. Năm 2019, Lloyd kết hôn với kỹ sư điện Michael O'Neill, cô sinh cho chồng một cậu con trai và một công chúa nhỏ.

Danielle Lloyd có 5 đứa con nhỏ (Ảnh: Backgrid, Instagram).

Hiện tại, Danielle Lloyd bận rộn với công việc của một người mẫu, doanh nhân bất động sản. Tuy nhiên như cô khẳng định thì chăm sóc các con mới là ưu tiên hàng đầu.

Danielle Lloyd nói: "Tôi là một người mẹ bận rộn với công việc nhưng tôi luôn đặt các con lên làm ưu tiên hàng đầu. Tôi nghĩ mình khá giỏi trong việc giữ cân bằng cuộc sống. Tôi đã học cách làm tốt điều đó trong vài năm nay. Tôi thích làm việc, tôi thích giữ cho bản thân bận rộn. Dù bận chăm con nhưng tôi vẫn là một nữ doanh nhân thành công".

Bà mẹ của 5 đứa con nhỏ chia sẻ: "Một ngày thông thường của tôi là thức giấc lúc 8 giờ sáng. Chuẩn bị bữa sáng cho các con và đưa chúng đi học. Nếu tôi không làm việc, tôi đi đến phòng tập thể dục, sau đó tôi về nhà rồi nấu ăn và dọn dẹp. Sau khi lũ trẻ đi học về, chúng chơi bóng đá hoặc làm bài tập về nhà rồi tắm rửa, ăn tối và thư giãn. Buổi tối, các con tôi có thể xem TV trong một giờ và sau đó đi ngủ sớm".

Cựu Hoa hậu nói thêm, cô có 4 cậu con trai rất nghịch ngợm và hiếu động. Vì thế cô luôn muốn các con chơi thể thao ngoài trời nhiều hơn là ngồi trước màn hình TV hoặc xem điện thoại.

Danielle Lloyd tiết lộ, cô dạy các con tính tự lập, tự giác từ sớm và vì thế các con cô có thể tự tắm rửa, dọn giường và dọn dẹp nhà cửa. "Tôi biết nhiều chàng trai trưởng thành vẫn dựa vào bố mẹ và không biết làm gì. Tôi không muốn các con tôi như vậy. Chúng cũng có những công việc nhỏ phải làm. Tôi biết chúng chỉ là những cậu bé nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải dạy dỗ chúng từ nhỏ".

This video Danielle Lloyd khoe chân thon dài (Video: Daily Mail).

Hoa hậu xinh đẹp nói thêm, cô tự hào khi các con cô ra phố hoặc lên máy bay và nhận được lời khen từ người lạ về việc chúng ngoan ngoãn và biết cách cư xử.

Dù đã có 5 đứa con nhưng Danielle Lloyd thú nhận rằng cô ấy đang xem xét về việc có thêm một đứa con sau khi chào đón cô con gái Autumn Rose vào tháng 11 năm ngoái. Hoa hậu chia sẻ với tạp chí New rằng: "Tôi nghĩ rằng Autumn có thể cần có một em gái".

Dù muốn có thêm con nhưng Danielle Lloyd cho biết trước tiên cô sẽ phải thuyết phục người chồng của mình là Michael O'Neill. Danielle tâm sự, chồng cô muốn dừng ở 5 đứa con và cậu con trai lớn nhất của cô cũng không muốn có thêm em.

Danielle Lloyd nói, một gia đình đông con khá vất vả nhưng đó là mơ ước của cô và cô rất hạnh phúc với tổ ấm hiện tại. Bà mẹ xinh đẹp tiết lộ, cô may mắn khi con gái mới chào đời ngoan ngoãn, dễ nuôi và không quấy khóc.

Danielle Lloyd từng đăng quang Hoa hậu Anh (Ảnh: Mirror, Instagram).

Khi Danielle không bận chăm sóc con, người đẹp đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế nội thất. Hoa hậu đã tự thiết kế nội thất cho ngôi nhà của mình và cô cũng chịu trách nhiệm phần lớn công việc thiết kế nội thất cho các ngôi nhà mà cô từng bán.

Là một người nổi tiếng từ khi còn trẻ, Danielle Lloyd hiện đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Cô nói: "Tôi nghĩ bài học cuộc sống lớn nhất mà tôi học được là hãy coi trọng bản thân và đừng quá quan tâm tới những gì người khác nói về bạn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nên hãy sống theo cách mà bạn muốn".

"Trước đây, tôi thường đọc những nhận xét của độc giả về tôi ở trên báo nhưng giờ đây, tôi không có thời gian để làm việc đó. Trên mạng xã hội cũng vậy, nếu tôi đã đăng một bức ảnh, tôi có thể đọc bình luận của mọi người và trả lời họ nhưng với những lời nhận xét tiêu cực và khiếm nhã, tôi sẽ block họ ngay. Tôi không cần thêm sự tiêu cực trong cuộc sống".

