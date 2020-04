Tuy người chồng giàu có của Lee Young Ae đã được tiết lộ, sự nghiệp và tên tuổi cũng công khai rõ ràng nhưng người hâm mộ vẫn tò mò về nghề nghiệp chi tiết của chồng cô. Trong chương trình "I'll Win You Over with My Channel", Lee Young Ae chia sẻ, Jeong Ho Young chính là Chủ tịch của công ty Korea Elecom. Korea Elecom được thành lập từ năm 2002. Đây chính là công ty con của tập đoàn LG, phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động (MMTS).