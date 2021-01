Nữ ca sĩ chia sẻ đây là biến chứng bệnh tiểu đường tuýp 1 - căn bệnh đã đeo bám cô suốt 17 năm nay.

Clip chia sẻ của Zoie

Zoie (tên thật Lê Việt Hà) sinh năm 1995 tại Hà Nội, là cựu thành viên sáng lập ra nhóm nhảy St.319 nổi tiếng. Thời gian gần đây, cô chính thức trở lại với giới giải trí trong MV Sinh ra mang dáng thần tiên. Tuy nhiên, thông tin Zoie đang đứng trước khả năng bị khiếm thị khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa.

Đôi mắt của Zoie bị sưng sau mỗi lần điều trị.

Trong một video do chính Zoie thực hiện và đăng tải trên kênh YouTube, nữ ca sĩ cho biết nguyên nhân của điều này là do biến chứng bệnh tiểu đường loại 1 - căn bệnh đã đeo bám cô suốt 17 năm nay. Chứng tăng sinh võng mạc khiến mạch máu tự phát sinh làm giảm khả năng nhìn, các cơ vùng mắt co kéo võng mạc khiến hạn chế tầm nhìn.

Zoie xúc động chia sẻ: "Lăng kính mình nhìn thế giới bây giờ rất khó tả, vừa mờ vừa lóa vừa méo, vừa bị mất hình". Cũng theo tiết lộ của nữ ca sĩ mặc dù không có biện pháp chữa trị hoàn toàn nhưng hiện tại Zoie đang áp dụng hình thức chiếu laze mắt nhằm cải thiện tình hình sau đó bác sĩ sẽ cân nhắc đến việc phẫu thuật.

Nữ ca sĩ đang phải dần từ bỏ những công việc mình yêu thích.

Vì mắt yếu nên công việc và cuộc sống một năm trở lại đây của nữ nghệ sĩ gặp nhiều trở ngại. Cô không nhìn được màn hình máy tính nên phải chuyển sang làm việc trên điện thoại, tuy nhiên cách này cũng không thể kéo dài.

Mặc dù vậy, Zoie vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan. "Ai cũng có những vấn đề khác nhau và phải tự mình đối mặt với chúng. Sự đương đầu nào cũng sẽ có kết quả", Zoie nói.

Lip & Hip (HyunA) - Cover by Zoie, St.319:

Hùng Cường