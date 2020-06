Sao Hàn 3/6: Số lượng đĩa bán ra của TWICE vượt qua kỳ vọng của công ty và người hâm mộ. Cụ thể, top 5 nhóm nhạc nữ có doanh thu bán đĩa ngày đầu cao nhất bao gồm: 1, TWICE - "MORE & MORE" - 265.280 (vẫn đang tính tiếp), 2, IZ*ONE - "BLOOM*IZ" - 183.975, 3, (G)-IDLE - "I Trust" - 91.311, 4, BLACKPINK - "KILL THIS LOVE" - 78.275, 5, TWICE - "Feel Special" - 61.066.