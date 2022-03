Đàm Hằng - vai Hoa trong 'Lối về miền hoa' từng bị stress kéo dài vì trầm cảm sau sinh. Từng chọn gác lại phim ảnh để chăm lo cho gia đình nhưng khi hôn nhân đổ vỡ, cô chỉ coi là do "hết duyên".

Có lúc tôi nghĩ hay là mình hết duyên với phim ảnh

- Chị thấy sao khi vai diễn đánh dấu sự trở lại gây sự chú ý dù là vai phụ không màu mè loè loẹt, không cảnh nóng hay phát ngôn sốc?

Tôi là người cầu toàn nên trở lại màn ảnh lần này cũng lo lắm. Những tập đầu khi quay xong tôi luôn xem lại và không ưng nên xin phim quay lại dù đạo diễn nói là ok rồi. Khi đón nhận được tình cảm của khán giả tôi bất ngờ và thực sự cảm động. Có lúc tôi nghĩ biết thế này quay lại với phim sớm. Nhưng mọi thứ đôi khi đều là cái duyên, phải đúng thời điểm.

- Khán giả chỉ nhớ Đàm Hằng lâu lắm mới trở lại màn ảnh nhưng không nhớ chính xác là từ phim nào và đã bao lâu chị không đóng phim. Vì sao Đàm Hằng 'ở ẩn' lâu như vậy?

Lý do chính là tôi tập trung vào chuyện con cái, kinh doanh. Nhớ màn ảnh chứ, nhất là thấy bạn bè và các em của mình đóng phim. Cũng có lúc tôi nghĩ hay là mình hết duyên với phim ảnh. Nhưng qua bộ phim này tôi nhận ra mình vẫn còn duyên với màn ảnh.

- Vai Hoa có gây khó cho chị, một diễn viên chuyên nghiệp? Đàm Hằng có từng áp lực khi nhận vai này bởi không phải vai lớn nhưng lại đánh dấu sự trở lại màn ảnh của chị sau thời gian ngừng đóng phim?

Khó ở chỗ là vai Hoa vẫn là mô típ cũ, dạng vai hiền lành tôi đã quen thuộc nhưng phải đóng sao cho khác đi. Vào vai Hoa này tôi lo lắng, hồi hộp chứ không áp lực. Có lần quay không như mong muốn vì tôi bị mệt nên rất buồn, tôi ra một chỗ khóc một mình. Thực sự là trước đây mình trẻ trung xinh đẹp, dáng người thanh thoát nhưng khi có con dáng vóc thay đổi và có quá trình tăng cân khá mạnh nên tôi khá lo về ngoại hình khi trở lại còn diễn xuất thì không, bởi tôi vẫn diễn kịch đều ở nhà hát.

- Nhiều diễn viên hiện nay chỉ cần vài tháng không có phim đóng là đã sốt ruột vì sợ khán giả quên mình, sợ mình lạc hậu so với guồng quay làm phim và bị lớp diễn viên trẻ 'qua mặt', còn chị có khi nào có suy nghĩ ấy?

Không, vì tôi là người sống không bon chen. Mỗi người có một cái duyên ở mỗi thời điểm khác nhau nên không thể so sánh với nhau được mà chỉ có thể so sánh với chính bản thân mình trước đây. Tôi chỉ lo lắng vì mình không còn phong độ như xưa. Tôi không so bì với người khác, đặc biệt là các bạn trẻ bởi họ có cái hay của họ, mỗi người có cái duyên riêng.

- Khán giả theo dõi phim ảnh và Đàm Hằng nhận ra không chỉ vai Hoa mà hình ảnh của chị xuất hiện trên trang cá nhân cũng ngày càng trẻ ra, đẹp hơn, vì đâu có sự "lão hoá ngược" này? Phải chăng chị đang có hạnh phúc mới hay đơn giản là đã tìm thấy hai chữ bình yên trong cuộc sống?

Đúng vậy, như chị nói cái gì nó cũng phải từ bên trong. Tôi chỉ nghĩ rằng ngày xưa mình đẹp theo kiểu trẻ trung còn giờ đã có tuổi nên sẽ đẹp kiểu đằm thắm hơn. Giờ tôi lại còn làm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ nữa nên đương nhiên mình phải chăm sóc cho bản thân. Khi mình có cơ thể khoẻ từ bên trong sẽ toát ra ngoài. Thêm nữa mọi việc lúc này với tôi, từ chuyện kinh doanh lẫn đóng phim đều suôn sẻ.

Tôi không hối tiếc về những gì đã qua

- Mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau ở từng thời điểm, nhìn lại quãng thời gian chị chọn dừng sự nghiệp để lo cho gia đình và rồi rơi vào trầm cảm, khủng hoảng có khi nào chị thấy hối tiếc và muốn làm lại?

Không! Tôi là người suy nghĩ và hành động tích cực. Tôi không hối tiếc về những gì đã qua, kể cả chuyện hôn nhân của mình bởi cũng đã có quãng thời gian tôi hạnh phúc. Mỗi thời điểm trong cuộc sống đều có cái hay và dở nhưng tôi chỉ luôn nghĩ về những điều tích cực, chỉ nhớ về những gì tốt đẹp thôi. Nhiều người cũng bảo tôi sao trẻ thế, tôi bảo có thể do tôi vô lo vô nghĩ, "không ủ mưu" bao giờ nên sống vô tư.

- Nhiều người trong showbiz dù hôn nhân đổ vỡ nhưng giấu kín và không bao giờ thừa nhận thất bại. Trước chị kín tiếng và ít chia sẻ về đời tư thì tại sao giờ chị lại chọn mở lòng nói về đời sống riêng, thừa nhận hôn nhân đổ vỡ? Phải chăng Đàm Hằng đã vượt qua nỗi đau và đã sẵn sàng mở lòng mình cho hạnh phúc mới?

Chúng tôi chia tay rất văn minh và cả hai đều là những người hiểu biết. Chỉ là đến giai đoạn cả hai không còn tình cảm để đi cùng nhau nữa thì dừng thôi. Anh ấy hơn tôi 1 giáp và tôi từng yêu, ngưỡng mộ, nói đúng hơn là thần tượng anh ấy bởi sự giỏi giang, thông minh, đẹp trai, tinh tế vô cùng. Còn giờ tôi chỉ nhìn nhận anh như một người anh, người bố của con gái, quan tâm lo lắng cho con mình.

- Chị nói về người cũ một cách văn minh và tình cảm như thế thì tại sao hai người lại chia tay?

Tôi theo đạo Phật và hiểu được rằng mọi thứ đến và đi đều có duyên, có nguyên do của nó. Ví dụ tôi và anh là cặp trai tài gái sắc, ai cũng bảo là đẹp đôi. Trước tôi đi làm về chỉ biết đến chồng con, lấy chồng là hạn chế đóng phim để lui về chăm sóc cho gia đình. Nhưng mọi thứ diễn ra cũng có lý do, dù tưởng rất vô lý. Số tôi phải như vậy, phải trải qua 1 lần đó. Nhiều khi mình đã rất cố gắng rồi nhưng cái duyên vợ chồng chỉ đến thế thôi, giờ chỉ còn là duyên bạn bè.

- Cuộc sống hiện tại của chị ra sao, qua lời nói của chị tôi cảm nhận Đàm Hằng đang sống rất ổn và an yên, hài lòng và không nuối tiếc gì cả?

Tôi không nuối tiếc gì cả. Nhiều người nói cánh cửa này đóng lại cánh cửa kia mở ra nhưng tôi không thấy vậy, chỉ là mình đi từ cánh cửa này sang cánh cửa khác thôi. Trước đây thực sự tôi chưa tìm thấy chìa khoá cho cuộc sống của mình, từng stress, trầm cảm sau sinh vì cơ thể xấu xí nên tôi rất thất vọng vì bản thân mình. Tôi tôn trọng mọi thứ đã qua và không bao giờ nhìn lại quá khứ để oán trách, than vãn mà luôn hướng về phía trước với suy nghĩ tích cực, chỉ như vậy mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Vai dài mà làm vô duyên khác gì đấm vào mắt người ta

- Trở lại màn ảnh khi đã ở tuổi 40 cũng có nghĩa những vai chính không còn nhiều cho mình, đất diễn cho mình không có nhiều khi vai chính thường dành cho người trẻ còn vai các bà mẹ lại chưa đến tuổi?

Tôi không quan trọng vai chính hay phụ, dài hay ngắn, chỉ quan tâm mình có làm tròn vai, làm tốt hay không. Bởi nếu vai chính, vai dài mà làm vô duyên khác gì đấm vào mắt người ta. Với bất cứ vai nào đầu tiên đọc kịch bản là phải có cảm xúc đã thì mới diễn hay được.

- Sau 'Lối về miền hoa', liệu Đàm Hằng có "lột xác" trong bộ phim khác với hình ảnh đanh đá, sắc sảo, sexy khác hẳn vai hiền lành chịu thương chịu khó?

Tôi thích làm những vai cá tính và làm thay đổi cách diễn. Tôi cũng mong một ngày sẽ để lại ấn tượng với vai phản diện. Nhưng đôi khi cũng phải chờ đạo diễn hay nhân vật chọn mình nữa chứ muốn cũng không được. Nhưng có một điều chắc chắn là giờ tôi đã sẵn sàng quay lại với phim ảnh.

