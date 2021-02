Việt Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Hồng Đăng, Quốc Trường đều đau buồn và sốc khi nghe tin NSND Hoàng Dũng qua đời trưa 14/2.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65.

NSND Hoàng Dũng vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 14h15 ngày 14/2/2021 tại Bệnh viện Huyết Học Trung ương sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Ông ra đi khi vừa đón sinh nhật lần thứ 64 không lâu và vẫn còn đang dang dở vai diễn ông Phương trong phim Trở về giữa yêu thương. Dù biết NSND Hoàng Dũng bị bệnh nặng từ lâu nhưng các diễn viên từng làm việc với ông đều sốc khi nghe tin NSND Hoàng Dũng ra đi sớm như vậy.

NSND Trung Anh, diễn viên Thanh Hương từng làm việc với NSND Hoàng Dũng trong phim Người phán xử đều quá xúc động không thể chia sẻ bất cứ điều gì với phóng viên VietNamNet.

Việt Anh chia sẻ bức ảnh chụp cùng NSND Hoàng Dũng ngày 31/12/2020.

Diễn viên Việt Anh, người đồng nghiệp và học trò thân thiết của NSND Hoàng Dũng chia sẻ: "Ngày 14, lúc 14h14 nụ cười này chính thức là mãi mãi, không còn đau đớn, không còn những buồn phiền nữa. Bố đã nhẹ nhàng rồi bố ơi! Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào về bố và điều tự hào nhất là học trò, là con của bố.

Bố hãy là một cây cổ thụ để toả bóng cho chúng con tiếp tục con đường của bố, cống hiến cho công chúng, cho khán giả như con tằm nhả tơ bố nhé! Sẽ hiếm có người nghệ sĩ của nhân dân nào làm việc, cống hiến đến hơi thở cuối cùng như bố. Con yêu bố!".

Trước đó, ngày 31/12, Việt Anh đăng bức hình chụp cùng NSND Hoàng Dũng trong một chuyến đi nước ngoài với lời nhắn: "Hôm nay sinh nhật bố, con chúc bố luôn mạnh khỏe bố nhé. Đợi hết dịch, bố con mình lại làm chuyến Châu Âu bố nhỉ? Chúng con yêu bố".

Diễn viên Bảo Hân dù mới chỉ được làm việc cùng NSND Hoàng Dũng trong phim Về nhà đi con và Những ngày không quên nhưng vẫn không thôi xót xa khi mất đi một người thầy đáng kính. "Con vào thăm bố cách đây chưa đầy một tháng. Bố nói bố điều trị sẽ ổn mà! Con không biết nói gì nữa, thật sự là niềm mất mát lớn và quá đột ngột! Người thầy, bậc tiền bối đáng kính của chúng con. Con mong bố được yên nghỉ và sẽ không còn nỗi đau nào có thể làm phiền được bố nữa rồi. Bố hãy mỉm cười bố nhé!".

Diễn viên Bảo Thanh, người vào vai con dâu NSND Hoàng Dũng trong Về nhà đi con chia sẻ bức ảnh hậu trường chụp cùng cố nghệ sĩ ở hậu trường một cảnh quay Về nhà đi con chia sẻ ngắn gọn: "Vĩnh biệt Bố - NSND Hoàng Dũng!". "Bố đã rời cõi tạm, mong bố yên nghỉ", diễn viên Lã Thanh Huyền viết. Diễn viên Quỳnh Nga thương tiếc: ''Chuyện nhân gian vui buồn đều có. Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua. Sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi. Sinh ra trong một kiếp con người. Sớm ở tối về là lẽ thường thôi… Thật ngon giấc Bố nhé!''.

Bảo Thanh và NSND Hoàng Dũng.

Diễn viên Thu Quỳnh nhắn nhủ: "Tạm biệt Ba của con, Ông của Be... Người đã luôn ân cần, yêu thương mẹ con con. Người đã sẵn sàng giang tay che chở và bao bọc mẹ con con lúc khó khăn nhất! Cảm ơn Ba... Be yêu ông rất nhiều! Ba ơi, hết đau rồi Ba à! Hãy an yên Ba nhé! Hoài bão và đam mê của Ba, chúng con sẽ tiếp bước! Ba yên tâm, những đứa con của Ba trưởng thành rồi ạ!".

Diễn viên Quốc Trường, người vào vai con rể của NSND Hoàng Dũng trong Về nhà đi con nói: "Bố ơi! Con không thể nào tin được là bố không còn nữa. Bố con mình còn lời hứa sẽ bên nhau vài bộ phim nữa mà Bố ơi". Diễn viên Hồng Đăng, một người học trò thân thiết của NSND Hoàng Dũng viết: "Vĩnh biệt bố! Người thầy, người cha tuyệt vời nhất".

Quốc Trường và NSND Hoàng Dũng.

Diễn viên Xuân Nghị dù chưa từng đóng phim với NSND Hoàng Dũng nhưng cũng có nhiều kỷ niệm với ông. "Gặp chú từ năm 2013 trong Cầu Vồng diễn viên đã được chú chỉ bảo rất nhiều. Từ đó mỗi lần ra Hà Nội đều có cơ duyên được gặp chú, trò chuyện và học hỏi. Ngưỡng mộ tài năng chú lắm, những vai diễn của chú sẽ sống mãi trong lòng khán giả. Mong chú ra đi thanh thản".

Diễn viên, MC Vũ Thu Hoài chia sẻ: "12 năm về trước, từ khi em mới chập chững biết đến diễn xuất, thầy là người đầu tiên chỉ dạy cho em mọi thứ về nghề. Khi nghe tin thầy không khoẻ, em bàng hoàng lắm nhưng lại không nghĩ mọi thứ đến nhanh thế này".

Diễn viên Thùy Anh viết: "May mắn trước khi bước chân vào những thước quay đầu tiên của Bộ Tứ 10A8, con được thầy dạy một tháng cách đứng trước máy quay, cách thể hiện nhân vật... Với con, thầy luôn là một người hết mình về nghệ thuật và nhiệt tình truyền lửa và rất nhiều kinh nghiệm cho các thế hệ chúng con! Con chào thầy, mong nụ cười này vẫn mãi thật tươi".

Trịnh Lê Phong, đạo diễn Trở về giữa yêu thương, bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của NSND Hoàng Dũng chia sẻ khi hay tin ông qua đời. "Sau khi xem trích đoạn phim tôi thấy tôi làm chưa thật sự tốt! Tôi sẽ cố gắng ở phần tiếp"! Lời nói của Anh tại buổi họp báo ra mắt phim khiến em vô cùng xúc động bởi không phải ai cũng có thể nói những lời như vậy đặc biệt khi đã là một tên tuổi lớn! Cuộc đời này ai cũng phải cố gắng làm tốt hơn nữa việc mình dù đã làm tốt đến mấy đi nữa! Vĩnh biệt Anh, NSND Hoàng Dũng!".

