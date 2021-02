Phim truyền hình 'Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu' có sự tham gia diễn xuất của 3 mỹ nhân Lee Ji Ah, Kim So Yeon và Eugene từng tiếng tăm lừng lẫy trong showbiz Hàn Quốc.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu hiện đang là một trong những bộ phim gây sốt của Hàn Quốc khai thác chủ đề ngoại tình, chênh lệch giàu nghèo. Trở lại với phần 2, bộ phim tiếp tục gây sốt với những tình tiết bất ngờ, gay cấn hơn.

Sức hút của phim trong phần 2 được chứng minh bằng con số rating cao ngay từ tập đầu tiên. Theo Nielsen Korea, tập 1 của phim cán mốc rating 19,1% và tập 2 vươn lên con số 20,4%. Thành tích này bỏ xa lượng người xem của các tác phẩm truyền hình đình đám năm 2020 như Thế giới hôn nhân, Hạ cánh nơi anh...

Penthouse thu hút khán giả nhờ vào câu chuyện đấu đá giữa những người phụ nữ ở tầng lớp giàu có, âm mưu và sự hận thù đến những tình tiết gay cấn, hồi hộp từ kịch bản chắc tay. Bên cạnh những tình tiết hấp dẫn, Penthouse được đánh giá tốt bởi sự diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu, đặc biệt là 3 nữ chính do Lee Ji Ah, Kim So Yeon và Eugene thủ vai.

Eugene

Vào vai chính Oh Yoon Hee trong Penthouse là "nữ thần tượng đời đầu" Eugene. Đây cũng chính là bộ đánh dấu sự quay trở lại của nữ diễn viên với màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng. Bằng kinh nghiệm của một bà mẹ hai con, Eugene đã vào vai Oh Yoon Hee, người mẹ đơn thân xuất thân nghèo khó quyết bon chen vào giới thượng lưu để mưu cầu tương lai tươi sáng hơn cho con mình.

Sinh năm 1981, Eugene là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đời đầu S.E.S đình đám một thời. Kể từ khi ra mắt cho tới tận thời điểm này, chưa có nữ thần tượng nào vượt qua được nhan sắc của Eugene. Cô được mệnh danh là "nữ thần của các nữ thần" nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng và thanh khiết.

Sau khi S.E.S. tan rã, Eugene chuyển hướng sang diễn xuất và đã để lại những dấu ấn nhất định. Năm 2011, cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim ngắn đặc biệt tại lễ trao Giải thưởng Truyền hình KBS 2011 cho vai diễn trong phim Princess Hwapyung’s Weight Loss. Tại lễ trao Giải thưởng Truyền hình KBS 2015, người đẹp thắng giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc với vai diễn trong All About My Mom.

Ở tuổi 40, Eugene vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp như thời thanh xuân. Cô cũng có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng là nam diễn viên Ki Tae Young cùng hai cô con gái. Cặp vợ chồng bén duyên sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Creating Destiny vào năm 2009.

Kim So Yeon

Trong Penthouse, Kim So Yeon vào vai nữ phản diện Seo Jin, một quý cô quyền lực, giàu có và xinh đẹp sống trong chung cư cao cấp 100 tầng. Bên ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong Seo Jin lại là một người phụ nữ vô cùng nham hiểm, ngoại tình với chồng của bạn. Trước đó cô còn hãm hại người bạn có giọng hát thiên tài để mình trở thành ngôi sao opera.

Sinh năm 1980, Kim So Yeon gia nhập vào làng giải trí Hàn Quốc sau khi giành được giải nhất cuộc thi Hoa hậu Binggrae. Năm 1994, Kim So Yeon bắt đầu bén duyên phim ảnh nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher khi mới 14 tuổi. Sau đó, người đẹp chào sân điện ảnh bằng vai diễn trong bộ phim hài dành cho tuổi mới lớn Change (1997).

Trong nghiệp diễn, người đẹp cũng từng để lại ấn tượng sâu sắc qua vai phản diện Young Mi trong All About Eve (2000). Vai diễn thành công khiến Kim So Yeon mất nhiều năm để thoát khỏi mác "mỹ nhân phản diện". Năm 2016, vai diễn người đàn bà với cuộc đời lắm truân chuyên trong Happy Home đã mang về cho cô sự ghi nhận từ giới phê bình. Cô được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình SBS 2018 và Giải thưởng Truyền hình KBS 2019.

Về đời tư, Kim So Yeon kết hôn khá muộn. Khi ở ngưỡng cửa 36, cô cùng nam tài tử Lee Sang Woo hẹn hò. Sau 9 tháng hẹn hò, cặp đôi tiến tới hôn nhân. Cho đến nay họ vẫn là một trong số những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Hàn.

Lee Ji Ah

Trong Penthouse, Lee Ji Ah vào vai Shim Su Ryeon. Nhân vật này có xuất thân quyền quý và là vợ của tổng giám đốc quyền lực. Tuy nhiên, cuộc sống xung quanh cô đầy sự giả dối và đau khổ khi chồng ngoại tình với bạn, bị hai người con của chồng bắt nạt.

Sinh năm 1978, Lee Ji Ah bước vào ngành giải trí muộn hơn so với nhiều người. Vào năm 2007, Lee Ji Ah bất ngờ trở thành tên tuổi được làng giải trí Hàn Quốc săn đón sau vai nữ chính trong phim truyền hình Thái vương tứ thần ký. Vai diễn này cũng giúp Lee Ji Ah được xướng danh tại Giải thưởng Truyền hình MBC và Giải Beaksang lần thứ 44.

Sau đó, Lee Ji Ah xuất hiện liên tiếp trong các bộ phim như: Beethoven Virus, Style, Âm mưu Athena: Nữ thần chiến tranh... Sau Athena: Nữ thần chiến tranh, cô nên duyên cùng tài tử vạn người mê Jung Woo Sung. Tuy nhiên sau đó, Lee Ji Ah bị phanh phui quá khứ từng kết hôn với huyền thoại âm nhạc Hàn Quốc Seo Taiji khi mới 18 tuổi. Vì quá sốc khi bị vợ lừa dối nên Jung Woo Sung đã quyết định chia tay với cô.

Sau đó, Lee Ji Ah cũng bị khán giả tẩy chay. Đời tư phức tạp khiến hình ảnh ngọc nữ của Lee Ji Ah bị sụp đổ khiến cô từng có thời gian phải tạm lánh khỏi ngành giải trí.

Thời điểm hiện tại, Lee Ji Ah vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng không lấy lại được danh tiếng như xưa. Nhiều người cho rằng bộ phim Penthouse có thể sẽ giúp cô vực dậy được tên tuổi của mình.

Trích đoạn phim 'Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu'

T.K