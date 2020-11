Phil Collins lên tiếng khi bị vợ cũ tố không chịu tắm và đánh răng cả năm khiến cơ thể bốc ra mùi hôi thối.

Cuộc chiến pháp lý lẫn trên truyền thông của Phil Collins và vợ cũ vẫn tiếp tục căng thẳng sau sự vụ nam ca sĩ đuổi Orianne Bates ra khỏi nhà vì ngoại tình còn vợ cũ tố ông ở bẩn và bất lực.

Trong đơn kiện, Orianne Bates nói Phil Collins không chịu đánh răng và tắm gần 1 năm. "Mùi hôi thối từ Philip bốc lên khiến ông ấy lúc nào cũng che mặt và từ chối tiếp xúc với mọi người. Cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tránh xa ông ta", trích đơn gửi tòa án của Orianne.

Không những thế, cô vợ 46 tuổi của nam danh ca người Anh còn nói rằng Phil Collins bất lực và không quan tâm tới vợ con. Tuy nhiên phía bố đẻ của nữ diễn viên Lily Collins phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng Orianne Bates nói sai sự thật chủ đích để tống tiền cũng như phá nát danh tiếng của giọng ca 69 tuổi.

Phil Collins từng ly hôn và tái hợp sau 10 năm chia tay.

"Các cáo buộc hầu hết đều không đúng, phóng đại và phi đạo đức", luật sư của Phil Collins nói.

Phil Collins bắt đầu đâm đơn kiện Orianne Bates từ ngày 14/10 khi phát hiện vợ cũ bí mật kết hôn với trai trẻ kém 15 tuổi hồi tháng 8. Phil Collins tức điên khi phát hiện Orianne Bates và chồng trẻ còn sống cùng nhau tại nhà của mình.

Phil Collins từng trả cho Orianne Bates 46,68 triệu USD sau vụ ly hôn năm 2008. Tuy nhiên 10 năm sau đó họ tái hợp sau khi Orianne Bates ly dị chồng.

browser not support iframe.

'You'll be in my heart' - Phil Collins

Quỳnh An