Mới đây, nữ danh ca Céline Dion đã nhận được tấm bằng tiến sĩ âm nhạc danh giá của Học viện âm nhạc Berklee.

Thông tin Céline Dion được nhận bằng tiến sĩ âm nhạc đã được trang cá nhân chính thức của Đại học Berklee đăng tải. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Twitter :"Tôi rất vinh dự khi được nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Berklee. Tôi rất vui khi đứng cùng hàng ngũ với những nghệ sĩ vô cùng tài năng từng nhận được tước vị này".

Céline Dion

Vì tình hình dịch Covid-19 nên buổi lễ trao bằng được Học viện âm nhạc Berklee tổ chức theo hình thức trực tuyến. Học viện sẽ thực hiện một buổi hòa nhạc trước ngày khai giảng để tôn vinh Céline Dion và những ngôi sao còn lại.

Ngoài nữ danh ca 53 tuổi, những tên tuổi khác bao gồm Pharrell Williams, Donald Harrison và Chad Hugo cũng nhận được tấm bằng học vị tiến sĩ âm nhạc.

Céline Dion từng được bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Laval ở Quebec năm 2008

Hiện tại, giọng ca My heart will go on bận rộn với việc chăm sóc ba cậu con trai. Cô đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời khi cả chồng, anh trai và mẹ đều đã qua đời, bản thân Céline Dion cũng đã rất vất vả để sinh được ba người con.

