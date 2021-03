Ngôi sao người Anh mới đây đã ký vào một bản hợp đồng với mức giá được đồn đoán là lên tới hàng chục triệu USD với Disney+ để sản xuất một bộ phim truyền hình dựa trên chính sự nghiệp quần đùi áo số của anh.

Cựu danh thủ của tuyển Anh sẽ đóng vai trò huấn luyện cho một nhóm gồm những tài năng bóng đá trẻ sinh ra tại phía Đông London. Theo nhiều nguồn tin, buổi tuyển chọn diễn viên đã được tổ chức tại Hackney Marshes – chỉ khoảng 4 km cách Leytonstone, nơi David đã từng sống trước khi ký hợp đồng với Manchester United ở tuổi 17.

Theo tờ The Sun, Disney+ đã nói chuyện với David Beckham về ý tưởng của bộ phim mà họ sắp sản xuất và anh đã hoàn toàn bị thuyết phục. Một lý do nữa khiến ngôi sao 45 tuổi đồng ý lời đề nghị từ phía Disney+ là do anh cũng đang rất muốn thực hiện việc đầu tư nhiều cho các tài năng bóng đá trẻ.

David Beckham ký hợp đồng khủng với Disney+.

Disney cho rằng David sẽ là nhân vật lý tưởng để dẫn dắt đội bóng trẻ bởi cựu ngôi sao của M.U cũng từng đi lên từ con số 0 để rồi trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc và nổi tiếng nhất thế giới.

Hiện tại, quá trình sản xuất của phim vẫn đang bị ngưng trệ do ảnh hưởng của Covid-19 và dự kiến sẽ được khởi động lại vào mùa hè năm nay.

Tài năng của David Beckham được Manchester United sớm phát hiện khi anh mới 17 tuổi, CLB ngay lập tức ký hợp đồng và đôn anh lên đội trẻ. David cũng có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình ngay trong năm đó.

Rời Manchester United với tư cách một trong những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB, David chuyển sang chơi cho Real Madrid từ năm 2003 cho tới 2007, trước khi sang Mỹ để chơi cho LA Galaxy và rồi kết thúc sự nghiệp huy hoàng của mình tại PSG vào năm 2013.

David Beckham hiện đang giữ chức chủ tịch của Inter Miami, đội bóng đang chơi tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

David Beckham và con trai:

Minh Đức