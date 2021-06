Cô Xuyến của 'Về nhà đi con' bị chồng thứ tư xông vào quán đấm chảy máu mũi sau đó còn cầm dao đe doạ.

Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ với VietNamNet, ngày 22/6 vừa qua cô đang ở quán của bạn thuộc phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội thì chồng cũ tới gặp.

"Sau khi đang nói chuyện bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và anh ta lập tức bất ngờ giáng một cú đấm thật mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng một lúc sau lại vòng lại và cầm dao truy đe doạ. Rất may đông người và người bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm lệch mũi.

Diễn viên Hoàng Yến cho biết đã báo Công an quận Tây Hồ, cung cấp toàn bộ các video cho phía công an để mong tìm lại công bằng cho mình. ''Hiện tại, Công an quận Tây Hồ đã cho người bảo vệ tôi 24/7 cũng như đang điều tra đòi lại công bằng cho tôi'' - Hoàng Yến nói.

Nữ diễn viên chia sẻ, sau vụ việc xảy ra, chồng cũ có gọi điện rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy. Cô cũng có phương án bảo vệ mình 24/24 để tránh việc đe doạ từ chồng cũ.

Video diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm:

Cô Xuyến của Về nhà đi con chia sẻ, kết thúc cuộc hôn nhân này, cô phải suy nghĩ khá nhiều. "Nói thật, mấy năm sống chung với anh ta, tôi đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Anh ta từng lấy tiền và đánh đập tôi.

Tuy nhiên, tôi từng yêu thương quá khứ bị bỏ rơi khiến anh ta rơi vào con đường lang bạt nên lấy hết tình yêu của mình để yêu thương hằng mong anh ta thay đổi không nghĩ rằng họ lại trả ơn mình bằng hành động thô bạo này", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ.

Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ tư từ tháng 10/2016. Anh tên Cao Thắng, kém cô 3 tuổi. Cặp đôi có một con chung năm nay 3 tuổi, tên ở nhà là Mầm. Trước khi đến với Cao Thắng, Hoàng Yến đã trải qua ba lần đổ vỡ hôn nhân và hai người con riêng là Yến My (27 tuổi) và Yến Minh (19 tuổi). Trong khi đó, Cao Thắng cũng đã một con trai riêng.

Sau chia tay chồng thứ tư, diễn viên Hoàng Yến thường xuyên ăn chay, theo đạo Phật, tụng kinh sám hối hồi hướng, không còn oán trách cuộc đời, số phận.

Ngày 31/3/2020, diễn viên Hoàng Yến và chồng thứ 4 ly hôn. "Tôi luôn coi đây là mối tình cuối cùng của mình sau bao sóng gió. Tuy nhiên, có những vấn đề vô cùng phức tạp mà bản thân chúng tôi không thể vượt qua.

Tôi đã định không chia sẻ vì cũng chẳng vui vẻ gì nhưng anh ấy thường xuyên đăng những thông tin không hay, nói xấu tôi trên trang cá nhân khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa. Tôi không ngăn cản anh ấy gặp bé Mầm - con chung của chúng tôi nhưng hiện tại anh ấy đang bất ổn tâm lý nên gia đình tạm thời chưa cho anh gặp con được", diễn viên từng Hoàng Yến chia sẻ sau ly hôn.

Ngân An

Clip: NVCC