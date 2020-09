Khi vai diễn của mình trong Tình yêu và tham vọng bị khán giả chê là nhạt nhòa, nữ diễn viên xinh đẹp đã có câu trả lời thẳng thắn.

"Vì Phan Linh sống thiện lương nên mọi người thấy nhân vật chưa đủ mặn chăng?"

Tình yêu và tham vọng đang dần đi đến những tập cuối. Đến thời điểm hiện tại, Diễm My cảm thấy như thế nào về những phản hồi dành cho vai diễn Phan Linh?

Diễm My 9x: Vai diễn Phan Hoàng Linh của tôi đã để lại rất nhiều những tranh luận khác nhau trên mạng xã hội. Như tôi từng nói, với mỗi góc nhìn, mọi người sẽ thấy nhân vật theo một cách khác nhau. Tuy nhiên, điều mà tôi vui nhất là có rất nhiều khán giả có tuổi, những người đã có nhiều trải nghiệm sống chia sẻ cùng tôi về vai diễn. Họ nói rằng họ rất thích nhân vật Linh và có nhiều sự đồng cảm.

Bên cạnh đó, những khán giả trẻ tuổi, thậm chí các bé mới chỉ học cấp 2, cấp 3 cũng nhiệt tình bày tỏ sự yêu thích với Linh và "đẩy thuyền" Minh – Linh. Ở một số phân đoạn, ví như đoạn Linh say rượu tỏ tình, Linh bị cưỡng bức và Linh bên cạnh Minh lúc anh nhận ra mình bị Tuệ Lâm lừa dối, rất nhiều khán giả đã khóc cùng nhân vật. Khi khán giả khóc cười cùng nhân vật, với diễn viên nào thì đó cũng là động lực rất lớn. Đối với những hướng nhìn tích cực như vậy, tôi vô cùng trân trọng.

Tuy vậy, vẫn có những khán giả ở góc nhìn khác. Nếu họ có những góp ý văn minh về nhân vật và diễn xuất, tôi ghi nhận. Còn nếu ném đá vu vơ thì hãy cứ để những viên đá rơi xuống hồ nước thôi.

Bạn nghĩ sao khi một số khán giả cho rằng vai Linh hơi nhạt nhòa, thậm chí là tẻ nhạt?

Diễm My 9x: Phan Hoàng Linh là một cô gái lành tính. Cô ấy sống và làm việc đều luôn nghĩ tới cảm nhận người khác và không sử dụng những thủ đoạn bất chấp. Thành công trong công việc của cô ấy đến từ chiến lược tốt và cách tiếp cận khách hàng chân thành. Trong cuộc sống cô ấy cũng không ưa va chạm. Có lẽ vì sống thiện lương nên mọi người thấy nhân vật chưa đủ mặn chăng?

Một lý do nữa có lẽ là ở giữa phim tập trung khá nhiều vào các tuyến phụ để giải quyết những vấn đề liên quan xoay quanh nhân vật Minh. Tôi hy vọng ở những tập cuối, mọi người sẽ thấy Linh thể hiện bản thân nhiều hơn nữa trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Gác lại những phản hồi sang một bên, bạn hài lòng với diễn xuất của mình không sau khi xem lại bộ phim?

Diễm My 9x: Nói về diễn xuất, với bộ phim, mặc dù có khá nhiều khó khăn trong quá trình quay nhưng tôi đã nỗ lực hết sức. Có nhiều đoạn khi xem lại tôi rất thích, tất nhiên cũng có những đoạn nếu được làm lại tôi sẽ diễn tốt hơn. Điều này có lẽ bình thường với bất cứ diễn viên nào.

Trong những tập cuối của phim, Diễm My có thể tiết lộ thêm về những thay đổi của Linh và mối quan hệ giữa Linh cùng với Minh (Nhan Phúc Vinh) và Sơn (Thanh Sơn)?

Diễm My 9x: Linh sẽ sống nhiều hơn cho bản thân mình. Cô ấy thường nghĩ cho người khác quá nhiều và đây là thời điểm cô ấy mạnh mẽ hơn để chinh phục người đàn ông cô ấy yêu thương. Mối quan hệ của Minh – Linh – Sơn sẽ có một chút biến động, nhưng cả ba đều là người hiểu chuyện, những người… biết điều nên mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cả ba đều xứng đáng có được hạnh phúc mà.

Được biết Diễm My đang tham gia một dự án phim điện ảnh mới. Vậy không biết sau Tình yêu và tham vọng, My có ý định sẽ tiếp tục đóng một bộ phim truyền hình nào mới hay không?

Diễm My 9x: Tôi luôn sẵn sàng với những cơ hội đến với mình. Bản thân tôi mê diễn nên nếu có một kịch bản hay và sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ không chối từ.

VTV Awards 2020: Mọi thứ vẫn chờ vào… may mắn

Cảm xúc của Diễm My như thế nào khi biết mình lọt vào đề cử top 5 của hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2020?

Diễm My 9x: Thực sự là tôi rất xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi ra Bắc đóng phim truyền hình của VFC và lại có cơ hội lọt ngay vào top 5 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2020. Đây thực sự là niềm vui rất lớn đối với tôi.

Trong suốt quá trình diễn ra vòng bình chọn đầu tiên, My biết có rất nhiều cô chú lớn tuổi, các anh chị, các bạn và các em nhỏ tuổi đã nhiệt tình bình chọn cho My mỗi ngày. Tình cảm đó của mọi người thực sự là vô cùng đáng giá với My.

Một điểm khá đặc biệt khi Diễm My là nữ diễn viên ở phía Nam duy nhất có mặt trong danh sách này. Trước đây, Nhã Phương cùng đã từng lọt vào top 5 của hạng mục và giành được cúp. Bạn có nghĩ lần này may mắn đó cũng sẽ đến với mình và làm nên điều đặc biệt chứ?

Diễm My 9x: Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ ai lọt vào vòng đề cử cũng mong mình may mắn. Đối với tôi, nếu làm nên điều đặc biệt ở lễ trao giải VTV Awards 2020 với chủ đề Dấu ấn thì quả thực không còn gì bằng. Tất nhiên mọi thứ vẫn chờ vào… may mắn vì My thấy các đồng nghiệp đều rất xứng đáng.

Bạn có biết nhiều về những nữ diễn viên còn lại trong hạng mục của mình không và có nhận xét gì về Hồng Diễm, Phương Oanh hay Quỳnh Kool?

Diễm My 9x: Ngoài chị Lã Thanh Huyền là bạn diễn của tôi trong phim Tình yêu và tham vọng, thì tôi cũng biết các đồng nghiệp còn lại. Chị Hồng Diễm năm nay cũng đã có vai diễn rất thành công ở bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, Phương Oanh tham gia hai phim cũng để lại nhiều dấu ấn là Cô gái nhà người ta và Lựa chọn của số phận. Quỳnh Kool cũng có nhiều biến hóa với vai diễn trong Nhà trọ Balanha và Đừng bắt em phải quên. Thực sự đều là những vai diễn đáng nhớ đối với mỗi người và bản thân tôi rất nể phục sự nỗ lực hết mình của các đồng nghiệp.

Bạn có muốn nhắn gửi điều gì đó đến khán giả đã bình chọn cho mình ở VTV Awards? Nếu đạt giải thì giải thưởng này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp của bạn?

Diễm My 9x: Một ngàn lời cảm ơn là vẫn chưa đủ, tôi vô cùng trân trọng từng tin nhắn, từng cú click chuột mà mọi người đã dành cho tôi. Phải thực sự yêu mến lắm thì mọi người mới bỏ công sức ra để bình chọn cho những nghệ sĩ được đề cử. Giải thưởng lớn nhất mà tôi nhận được chính là tình cảm của khán giả. Nếu may mắn giành giải, đối với tôi mà nói, có lẽ đây là niềm hạnh phúc không thể tả được.

Theo vtv.vn