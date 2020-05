Sau rất nhiều thành công trong phim điện ảnh, lần đầu tiên Diễm My 9X thử sức với một phim truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên tâm sự, vai diễn này đến như một như một phép lạ giúp cô quay lại với nghệ thuật.

Diễm My 9x là một gương mặt không còn quá xa lạ với khán giả. Thời gian qua, nữ diễn viên dường như im ắng sau những sóng gió của cuộc sống, đặc biệt là cú sốc mất mẹ. Quên đi những buồn đau, Diễm My quay trở lại đầy bất ngờ với vai chính trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng.

Clip trích đoạn 'Tình yêu và tham vọng' có sự tham gia của Diễm My

'Tình yêu và tham vọng' giúp tôi có thêm động lực sống để cống hiến

- Sau nhiều vai diễn thành công ở phim điện ảnh, điều gì đưa Diễm My 9X quay lại với một bộ phim truyền hình?

Tôi đã muốn tham gia một bộ phim truyền hình vì 6 năm rồi chỉ đóng phim điện ảnh. Tôi từng nhận được nhiều lời mời tham gia phim truyền hình nhưng bản thân thấy chưa thật sự tự tin nên từ chối. Một bộ phim truyền hình khi đóng sẽ quay liên tục, nhiều khi bản thân vẫn chưa thể thẩm thấu hết vào nhân vật nên tôi thấy ngại khi đóng. Tuy nhiên thời gian này tôi nghĩ đã đến lúc mình cần trải nghiệm và thử thách bản thân.

- Chị đến với “Tình yêu và tham vọng” như thế nào?

Tôi may mắn khi nhận được lời mời của VFC ra thử vai cho một phim được đầu tư hoành tráng. Tôi nghĩ cũng nên thử sức nên đã bay ra Hà Nội để thử. Khoảng một tháng sau tôi được thông báo mình đã được chọn cho vai chính trong phim.

- Lý do nào giúp chị được nhận vai diễn này, phải chăng Diễm My và nhân vật Linh trong phim có nhiều điểm tương đồng?

Đạo diễn Bùi Tiến Huy có nói lý do chọn vì cảm thấy tôi là người chịu khó, nỗ lực. Ngoài ra ngoại hình, gương mặt tôi phù hợp với nhân vật Linh, đúng những gì anh ấy cần tìm kiếm. Ngoài ra, chính tôi cảm thấy mình có sự đồng cảm rất lớn với nhân vật Linh. Thật sự những gì cô ấy đã trải qua trong phim thì tôi cũng đã trải qua đúng như vậy. Khi đọc kịch bản 12 tập đầu, tôi đã phải thốt lên sao nhân vật này giống mình quá! Từ chuyên ngành học cho tới hoàn cảnh gia đình cũng rất giống khi mẹ mất, phải sống với bố và tự lực với mọi việc. Tôi thật sự đồng cảm với nhân vật này.

- 'Tình yêu và tham vọng' được chuyển thể từ phim Trung Quốc, trước khi bấm máy, chị có xem hay tìm hiểu bản gốc?

Tôi có xem qua nhưng hạn chế nhất để không bị ảnh hưởng quá nhiều vì bản gốc. Đạo diễn Tiến Huy cũng nói tôi không nên xem vì sẽ làm mất cái chất riêng của mình.

- Kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất ở màn ảnh rộng có giúp ích cho vai diễn của chị lần này?

Chắc chắn là có! Có nhiều diễn viên rất linh hoạt khi có thể khóc, cười ngay lập tức khi bấm máy nhưng tôi lại khác. Tôi luôn phải lấy cảm xúc thật, kinh nghiệm sống thật để đưa vào. Một cảnh diễn hay câu thoại nào đó, tôi thậm chí phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Một bộ phim điện ảnh quay dài nhất chỉ khoảng 2 tháng nhưng phim truyền hình lại khác, có thể đến mấy năm. Giai đoạn đầu tôi gặp nhiều áp lực, từ chuyện biến cố gia đình nên bị mất ngủ trầm trọng. Vậy nên bắt đầu từ tập 10 của phim trở đi, tôi mới cảm thấy vai diễn của mình ổn hơn.

Đóng phim vô cùng thú vị vì vừa phải chuẩn bị tâm lý, tập trung cao độ nhưng lại phải thoải mái, tự nhiên, như vậy vai diễn mới được tự nhiên nhất.

Ra Hà Nội đóng phim, Diễm My thân thiết với Lã Thanh Huyền cùng các diễn viên trong 'Tình yêu và tham vọng'.

Chị Lã Thanh Huyền rất tinh tế

- Làm việc với một ê-kíp phim truyền hình phía Bắc, mọi việc đều thuận lợi với chị chứ?

Đây là lần đầu tôi tự thân một mình ra Bắc làm việc nên thời gian đầu cũng bị căng thẳng, gặp nhiều khó khăn. Tôi may mắn khi được đạo diễn Tiến Huy và mọi người chỉ dẫn, động viên rất nhiều.

Ngoài Bắc có một thứ khiến tôi rất thích đó là mọi người rất quan tâm đến nhau. Mọi người xem nhau như một gia đình khi quan tâm tới cả đời sống riêng, đó cũng là một điểm rất thú vị. Ban đầu tôi cũng không biết nói đùa như mọi người nhưng dần dần đã quen và thấy yêu đời, vui vẻ hơn.

Lã Thanh Huyền cũng là một người đồng nghiệp, người chị hỗ trợ tôi rất nhiều khi ra Bắc đóng phim. Bản thân tôi khi tiếp xúc với chị, tôi bất ngờ vì chị ấy rất tinh tế. Khoảng thời gian tôi mất ngủ, chị đã ở bên cạnh quan tâm và động viên.

Diễm My và Nhan Phúc Vinh trong phim.

- Lần đầu đóng phim truyền hình phía Bắc đã đảm nhận vai chính, tôi nghĩ chị sẽ không tránh khỏi những áp lực...

Gần đây có nhiều diễn viên thành công khi ra Bắc đóng phim nên mọi người kỳ vọng nhiều vì tôi cũng là một diễn viên có vị trí trong Nam. Thậm chí tôi còn bị áp lực khi được kỳ vọng sẽ phải bứt phá hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng một bộ phim mà khán giả tác động trực tiếp đến tâm lý. Trước đây tôi thường tham gia các dự án khi đóng xong mới phát sóng, tuy nhiên phim này vừa quay vừa phát. Sau mỗi tập phim lên sóng, tôi lại đọc bình luận của khán giả. Ban đầu 1 số khán giả có góp ý nhiều về phần giọng nói của tôi nên những tập về sau tôi tập trung luyện và thay đổi 1 chút để giọng nói có thể truyền tải cảm xúc được tốt hơn.

Nhan Phúc Vinh trong phim hay ngoài đời đều lạnh lùng

- Diễm My thấy thế nào khi được đóng cặp với Nhan Phúc Vinh và Mạnh Trường, hai nam diễn viên điển trai ở 2 miền Nam - Bắc?

Hai người có tính cách khác nhau và mỗi người đều có nét thú vị riêng. Anh Mạnh Trường ở ngoài rất dễ thương và đúng là một người đàn ông của gia đình, ấm áp, dễ gần. Còn anh Nhan Phúc Vinh trong phim hay ngoài đời đều lạnh lùng như nhau. Có khoảng thời gian tôi và anh Vinh có chút hiểu nhầm nhỏ nhưng tôi vẫn luôn rất quý mến anh. Hy vọng mọi người yêu thích nhân vật của tôi và anh Vinh trong phim.

- Nếu bộ phim hành công hơn mong đợi và Diễm My 9X được khán giả miền Bắc đón nhận, chị có nghĩ tới việc sẽ Bắc tiến?

Tôi là người thích sự phiêu lưu vì không thể ngồi yên một chỗ. Cơ hội nằm ở đâu tôi sẽ tới và nắm lấy. Nếu có vai diễn nào phù hợp tôi cũng sẽ đi và thử sức, không nhất định là phải ở đâu.

Không áp lực khi bị so sánh với Ninh Dương Lan Ngọc

- Tham gia showbiz từ rất lâu và cũng trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, nhất là sau biến cố mẹ mất, chị thấy mình ở thời điểm này thay đổi như thế nào?

Tôi thay đổi rất nhiều và trưởng thành hơn. Trước giờ năng lượng của tôi lúc nào cũng theo một đường thẳng nên sau những biến cố, nó làm cho tôi phải tự động trưởng thành. Người khác nhìn vào luôn nghĩ tôi hoạt động showbiz lâu như vậy có khi đã 'hoá cáo' nhưng hoàn toàn sai. Tôi cảm thấy mình rất trẻ con, vụng dại và đơn giản. Dù tự lập từ sớm nhưng luôn được mẹ lo từ mọi thứ.

Sau biến cố, tôi thấy sự vụng về đôi khi lại khiến nhiều người hiểu lầm mình. Tôi nghĩ mình cần phải điều khiển và cân bằng được cảm xúc. Đôi khi không phải bộc lộ hết cảm xúc của bản thân ra thì khán giả sẽ hiểu mà nhiều lúc cũng cần giấu đi, cân bằng và biết việc nào nên làm hay không. Cái gì đúng mới nên quan tâm và bỏ qua những điều tiêu cực.

- Tuy nhiên nếu nhìn lại thì Diễm My 9X đang là một trong số nghệ sĩ thành công của showbiz Việt khi ở tuổi 30 dường như có tất cả - nhan sắc, sự nghiêp và một tình yêu đẹp?

Khi mẹ tôi mất, tôi cũng từng mất niềm tin trong cuộc sống và rơi vào bế tắc. May sao lúc đó tôi lại may mắn có được những cơ hội tự nhiên đến như việc được tham gia vào phim 'Tình yêu và tham vọng'. Tôi thấy bản thân gặp rất nhiều may mắn nhưng cũng thể phủ nhận những nỗ lực để được có như hiện tại.

- Ninh Dương Lan Ngọc là một lớp diễn viên cùng thời với Diễm My, tuy nhiên ở hiện tại cô ấy đang là một gương mặt được rất nhiều người quan tâm. Chị có ngại không khi bị so sánh với đồng nghiệp?

Tôi từng làm việc với Lan Ngọc nhiều, cô ấy là một người tràn đầy năng lượng và có tinh thần ổn định. Cô ấy mạnh mẽ, nhiệt huyết và rất cố gắng trong công việc. Tuy nhiên nếu so sánh tôi nghĩ không đúng vì cả hai đều có những màu sắc riêng. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ tham gia cùng dự án 'Gái già lắm chiêu phần 4', cả hai đều vào 2 dạng vai khác nhau.

Chúng tôi đều có những ưu khuyết điểm riêng và có những thứ cần học hỏi nhau. Nghệ sĩ cần nhất là thể hiện cái chất của mình nên tôi nghĩ bản thân cũng không ngại hay phải áp lực khi bị so sánh với ai.

Mất niềm tin vào hôn nhân vì chuyện bố mẹ ly dị

- Ra Bắc đóng phim một thời gian dài, việc này có làm ảnh hưởng đến chuyện tình yêu của Diễm My?

Tôi may mắn khi được bạn trai ủng hộ rất nhiều. Anh ấy làm việc trong Nam nhưng mỗi khi rảnh lại thu xếp công việc ra gặp tôi. Hơn nữa, trước đây chúng tôi từng yêu xa nên việc này không ảnh hưởng nhiều.

- Chị và bạn trai cũng đã yêu nhau được hơn 3 năm, nhiều người cho rằng càng yêu lâu sẽ càng phai nhạt?

Khi yêu, cả hai chọn cách tôn trọng không gian riêng của nhau. Chúng tôi từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên cũng không còn quá lo ngại điều gì. Bạn trai tôi thuộc tuýp người biết tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Trước khi yêu anh ấy, tôi thấy mình rất tẻ nhạt. Chính anh ấy khiến cuộc sống của tôi vui vẻ, tươi mới hơn. Cả hai chúng tôi cũng thường xuyên đi du lịch, trải nghiệm món ăn và khám phá cuộc sống. Chưa biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại vẫn chưa thấy chán (cười).

- Bắt đầu bước vào tuổi 30, chị và bạn trai đã tính đến chuyện đám cưới?

Chúng tôi vẫn chưa tính đến chuyện đó. Chính xác là tôi bị mất niềm tin vào hôn nhân vì bố mẹ ly dị khi tôi còn nhỏ. Tôi biết rằng dù muốn hay không thì sau này cũng sẽ phải kết hôn nhưng lúc này bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Nhiều phụ nữ hoảng loạn vì 30 tuổi chưa có chồng, còn tôi thì hoảng loạn vì sợ phải lấy chồng (cười).

- Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau khi kết hôn chọn cách rời showbiz để tập trung cho gia đình nhỏ, chị có bao giờ nghĩ đến việc này?

Gia đình đúng là quan trong nhất, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không đặt nặng vấn đề phải lựa chọn gia đình hay sự nghiệp. Nghệ thuật với tôi giờ không chỉ là công việc mà nó còn là đam mê, thói quen của tôi. Tôi nghĩ bản thân nên có sự cân bằng để tận hưởng được cả niềm vui công việc lẫn gia đình.

Xem video Diễm My kể kỷ niệm đáng nhớ khi quay 'Tình yêu và tham vọng'

Tùng Nguyễn