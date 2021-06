"Tôi rất muốn một lần gặp anh Thắng và cùng ngồi nói chuyện bình tĩnh nhất để lắng nghe những bức xúc, những khuất tất dù là nhỏ nhất", diễn viên Hoàng Yến bộc bạch.

Chiều 25/6, diễn viên Hoàng Yến quyết định gặp mặt một số báo chí để nói rõ về vụ bị chồng cũ hành hung trọng thương gây xôn xao hơn một ngày qua.

Diễn viên Hoàng Yến nói chuyện khó khăn do phần mũi còn đau và hầu như phải thở bằng miệng. Cô chia sẻ, Cao Thắng - chồng cũ kém 3 tuổi của cô vốn mang bản chất vũ phu, côn đồ nhưng luôn dễ dàng thay đổi thái độ khiến người ngoài khó nghi ngờ. Anh từng khiến nữ diễn viên sống trong cảnh nợ nần, bị bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cao Thắng là người có tuổi thơ thiếu tình thương, chính vì vậy, Hoàng Yến đã dễ dàng mủi lòng, mặc kệ sự chênh lệch về hình ảnh cũng như quá khứ phức tạp của chồng cũ. Cô cho biết: "Trước đây, có nhiều người hỏi một diễn viên lại yêu một người ở thế giới không liên quan gì đến mình cả. Nhưng tôi thương anh, và tôi nghĩ với sự yêu thương của mình sẽ cảm hoá một con người đã từng vào tù ra tội như vậy. Tôi nghĩ đơn giản khi yêu là sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho đối phương. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Tôi sai vì đã cư xử và yêu thương không đúng cách. Đó là điều tôi thấy mình có lỗi trong chuyện này”.

Diễn viên Hoàng Yến xuất hiện tiều tụy, không kìm được cảm xúc.

Hoàng Yến cho biết sau cú đấm rất mạnh thẳng mặt cô đi bệnh viện khám bác sĩ kết luận nữ diễn viên bị gãy xương mũi. ''Mũi tôi là mũi phẫu thuật, cách đây 2 tháng chồng cũ có nói với một người bạn thân của mình là: 'Anh sẽ đấm vỡ mũi con này'. Tôi không hiểu sao người ta lừa mình từ lúc ban đầu cho đến lúc chia tay nhau. Anh ta còn nói nếu dám ly hôn sẽ không bao giờ sống yên ổn, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để tiêu diệt tôi".

Cô Xuyến của Về nhà đi con cũng bày tỏ muốn một lần gặp chồng cũ và cùng ngồi nói chuyện bình tĩnh nhất để lắng nghe những bức xúc, những khuất tất dù là nhỏ nhất, nhưng quan trọng là cô phải được bảo vệ, bởi chồng cũ có thể hành hung tôi bất cứ lúc nào. ''Tôi muốn biết mình sai ở đâu, tôi đã lừa dối anh Thắng thế nào khiến anh hận tôi như thế. Tôi muốn có thể hoá giải mọi hận thù" - nữ diễn viên nói.

Cũng trong buổi chia sẻ, con gái cả của nữ diễn viên là Dương Mạc Yến My đã xuất hiện và lên tiếng trước vụ việc nghiêm trọng xảy ra với mẹ. Yến My cho hay, Cao Thắng đã không ít lần thể hiện sự bạo lực về ngôn từ trước mặt mẹ và các em của mình. Vốn là chị cả, dù rất thương mẹ nhưng thời gian này Yến My luôn tỏ ra mạnh mẽ để vực dậy tinh thần cho mẹ.

Là người làm về ngành tâm lý, Yến My đã có cách nhìn nhận và cư xử văn minh về người chồng thứ 4 của mẹ. Thông qua buổi chia sẻ, Yến My đã gửi lời nhắn nhủ chân tình tới Cao Thắng: "Chú từng nói là từ bây giờ hãy để chú bảo vệ cho cả mẹ và các con nhé. Cháu có trả lời chú chỉ cần lo cho mẹ cháu thật tốt, cháu và các em cháu để cháu tự lo. Khi nào chú không lo được cho mẹ cháu nữa thì hãy để cháu. Cháu nhắc lại kỷ niệm để thấy chúng ta đã từng là một gia đình hạnh phúc thế nào.



Cháu là người cá tính nên đã có những câu nói, thái độ làm chú tổn thương, cháu xin lỗi chú rất nhiều. Cảm ơn chú những ngày tháng làm mẹ cháu vui. Nếu chú đang xem hoặc sẽ xem video này, cháu mong những năng lượng tốt sẽ ảnh hưởng đến chú để tất cả chúng ta có cuộc sống tốt hơn.

Hiện tại, Hoàng Yến đang chờ đợi kết quả giám định thương tật để gửi lên cơ quan công an. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, cô và gia đình đều đang sống trong cảm giác lo sợ và bất an: “Anh ấy không chỉ đấm vỡ mũi tôi mà còn doạ giết cả nhà tôi, làm ảnh hưởng tới các con tôi. Tôi đang được bảo vệ 24/7, còn các con tôi cũng sợ và không dám ra ngoài vào thời gian này. Từ ngày xảy ra sự việc, tôi không dám gọi về và cho mẹ biết sự thật, chỉ biết dặn mẹ hãy khoá cửa bất cứ lúc nào”.

