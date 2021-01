Nữ diễn viên Reese Witherspoon chia sẻ khi biết tin: "Thật đau lòng! Được làm việc với Jessica trong phim Election là một vinh dự. Xin gửi tình cảm tới gia đình cô và những người thân".

Jessica Campbell sinh năm 1992, nổi tiếng với vai diễn trong phim Election năm 1999 và series phim Freaks and Geeks. Gia đình nữ diễn viên thông báo cô đã qua đời không rõ nguyên nhân ngày 29/12/2020 tại quê nhà ở Portland.

Jessica Campbell vào nhà tắm và đã ngã bất tỉnh cho đến khi cô của nữ diễn viên phát hiện và đưa vào bệnh viện nhưng Jessica Campbell đã không tỉnh lại và qua đời. Hiện nguyên nhân cái chết của Jessica Campbell vẫn chưa được xác định.

Jessica Campbell từng là diễn viên rất triển vọng nhưng sau đó cô đã từ bỏ nghiệp diễn để trở thành bác sĩ.

Một người họ hàng của Jessica Campbell đã gây quỹ GoFundMe để có tiền chi trả cho lễ tang của cô cũng như để có tiền nuôi nấng cậu con trai 10 tuổi mà nữ diễn viên xấu số để lại.

Hiện gia đình đang lên kế hoạch tổ chức một lễ tưởng niệm cho bạn bè và người hâm mộ Jessica Campbell.

Quỳnh An

Các fan đang kêu gọi nhà sản xuất loại ông Donald Trump khỏi phim 'Home Alone 2: Lost in New York' dù vai của Tổng thống Mỹ chỉ dài vài giây.