Trang Royalnavy vừa đưa tin, tài tử 53 tuổi Daniel Craig được bổ nhiệm làm sĩ quan hải quân hoàng gia Anh, tương tự vị trí của nhân vật điệp viên 007 anh đảm nhiệm trên màn ảnh trong loạt phim về James Bond. Nhân vật 007 của Daniel Craig được coi là sự ủng hộ đối với lực lượng vũ trang Anh quốc và phản ánh những nhiệm vụ mà hải quân hoàng gia Anh vẫn làm thông qua James Bond. Điệp viên 007 Daniel Craig trở thành sĩ quan hải quân hoàng gia Anh "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được bổ nhiệm làm sĩ quan danh dự trong lực lượng hàng đầu như hải quân hoàng gia Anh", tài tử sinh năm 1968 nói trong lễ bổ nhiệm vừa qua. Sau 15 năm gắn bó với vai điệp viên 007 kể từ tập phim Casino Royal ra mắt năm 2006, tài tử người Anh sẽ chia tay với nhân vật 007 trên màn ảnh sau tập phim No Time to Die ra mắt toàn cầu vào tháng tới. Mặc dù chia tay với nhân vật James Bond nhưng Daniel Craig hiện vẫn đang giữ vị trí nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới, theo thống kê của Variety với cát sê 100 triệu USD.

browser not support iframe. Daniel Craig trong 'No Time To Die' Quỳnh An - Theo royalnavy Sao 'James Bond' không cho con cái 1 xu từ khối tài sản 'khủng' Tài tử Daniel Craig cho biết sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết chứ không chia cho con cái.