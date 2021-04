Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng khiến DJ Oxy từng nhận được nhiều lời mời khiếm nhã từ người khác giới.

DJ Oxy vừa thực hiện bộ ảnh chơi môn thể thao bóng chày. Cô khoe vẻ khỏe khoắn khi tạo dáng thể thao, năng động. Mỹ nhân quê miền Tây cũng khoe khéo các số đo cơ thể lý tưởng sau thời gian chăm chỉ tập luyện thể dục, ăn uống khoa học.

DJ Oxy vốn xuất thân là người mẫu ảnh nên khi có thời gian, cô tranh thủ thực hiện các bộ ảnh để gửi tặng đến khán giả. Mỗi bộ ảnh DJ Oxy đều lên ý tưởng, bối cảnh mới lạ cho khỏi nhàm chán. DJ Oxy kể: "Có người mời tôi chụp ảnh sexy, khoe thân cát-xê 200 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ chụp ảnh lưu lại nhưng khoảng khắc thời thanh xuân của mình chứ không lấy thân thể ra để kiếm tiền".

Ngoài ra, nữ DJ sinh năm 1993 còn nhận được các lời mời đóng phim người lớn của nhiều hãng phim nước ngoài. "Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Họ đưa ra những thù lao hấp dẫn để chiêu dụ tôi. Nếu không đủ bản lĩnh và tỉnh táo, bạn có thể sập bẫy bất cứ lúc nào. Tôi chặn và xóa hết mọi liên lạc. Tôi nói ra để cho mọi người thấy rằng, cám dỗ xảy ra xung quanh ta bất cứ lúc nào. Nhất là các DJ trẻ, rất dễ lún sâu và khó thoát ra", cô bộc bạch.

Theo Oxy, DJ là nghề nhạy cảm và đầy cám dỗ. Vì vậy, người "quay đĩa" không tỉnh táo và cứng rắn dễ rơi vào vòng xoáy của người khác và đánh mất chính mình.

Ngoài chơi nhạc, DJ Oxy còn tham gia diễn xuất trong nhiều phim như Hậu duệ mặt trời, Cuộc gọi định mệnh... Gần đây, cô còn ghi dấu ấn khi tham gia 2 chương trình truyền hình thực tế Mảnh ghép tình yêu và Mỹ nhân hành động.

Theo Oxy, vài năm gần đây, nghề DJ không còn thịnh hành như trước. Do đó không ít nữ DJ bất chấp phá giá cát-xê để có show, hoặc tạo chiêu trò để gây sốc, đánh bóng tên tuổi. Thậm chí, các DJ không ngại chơi xấu nhau, làm mọi cách để có được show diễn.

"Những trường hợp như vậy càng làm cho khán giả không có cái nhìn tốt về DJ. Bạn không thể cả đời đi tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, không bao lâu bạn cũng sẽ bị mọi người lãng quên. Trong khi đó, tài năng và thực lực thì không thể nào mất đi. Bằng chứng là trong giới DJ có rất nhiều anh chị em đồng nghiệp vẫn sống tốt với nghề bằng tài năng thực sự", DJ Oxy cho hay.

Về xu hướng DJ tại Việt Nam, DJ Oxy cho biết, hiện có 2 thể loại nhạc phổ biến là Vnhouse và EDM. "Hiện tôi cân bằng 2 dòng nhạc này vì muốn bản thân trở thành DJ đa năng".

DJ Oxy tên thật Cù Thị Ngọc, quê An Giang. Cô theo nghề này từ năm 16 tuổi. Hiện Oxy là một trong những DJ tên tuổi tại Việt Nam. Tháng 12/2014, DJ Oxy đứng vị trí thứ 24 trong top 100 DJ hàng đầu thế giới do trang web Thefdjlist công bố. 9X cũng xếp thứ 3/10 nữ DJ gợi cảm nhất châu Á năm 2014. Năm 2016, DJ Oxy nhận giải Á khôi cuộc thi Người đẹp Euro qua ảnh. Mới đây, trang Edmdroid bình chọn Oxy là DJ sexy nhất Việt Nam.

Oxy tập nhạc 'How You Like That' của BlackPink

Ngân An