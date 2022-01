Diễn viên Đoàn Minh Tài rủ ca sĩ Sunny Đan Ngọc và NTK Oanh Phan đi phát quà cho người nghèo và trẻ nhiễm chất độc da cam ở Tiền Giang.

Buổi trao quà vừa diễn ra huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diễn viên Đoàn Minh Tài, ca sĩ Sunny Đan Ngọc và NTK Oanh Phan đã trao 100 phần quà cho bà con nghèo và 50 phần quà cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Các nghệ sĩ thấy trăn trở khi nghĩ đến người nghèo, những đứa trẻ chẳng may nhiễm chất độc da cam lại càng thêm khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Điều đó thôi thúc họ san sẻ những gì mình cho những mảnh đời kém may mắn.

Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc và Oanh Phan đã đến tận nhà các hộ nghèo ở Gò Công trao quà. Người dân không khỏi xúc động khi nhận quà Tết từ các nghệ sĩ. Đoàn nghệ sĩ đã nhận thư cảm ơn của chính quyền địa phương chiều cùng ngày.

Đại diện đoàn nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Minh Tài nói: “Những ngày giáp Tết, không khí xuân đã về khắp phố phường như báo hiệu một khởi đầu mới tươi sáng hơn cho mọi người sau đại dịch. Mong những phần quà thiết thực dù nhỏ này sẽ mang một chút tình xuân đến người già, trẻ em bệnh tật, tiếp thêm động lực cho họ vững vàng trên đường đời của mình".

Nói về Tết, Đoàn Minh Tài quan niệm Tết là phải về nhà. Anh sẽ dành thời gian ở bên gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm Tết và đón năm mới như bao người. “Tết là ngày sum vầy, đoàn viên gia đình, mang ý nghĩa quan trọng trong văn hoá người Việt cũng như sự gửi gắm, tin vào những điều tốt đẹp, may mắn trong năm mới”, diễn viên nói thêm.

Năm 2021, Đoàn Minh Tài trải qua nhiều khó khăn lẫn gặt hái thành tựu. Anh đầu tư 3 nhà hàng, làm ăn khấm khá thì phải đóng cửa tất cả do dịch bệnh, lỗ 5 tỷ đồng. Đổi lại trong năm, Đoàn Minh Tài xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công như Hồng nhan, Bánh mì ông Màu, Vợ quan,... Anh đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi sao xanh và huy chương Bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc vừa qua. Những thành tựu tiếp thêm động lực để Đoàn Minh Tài cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh vai trò diễn viên, anh đang thử sức sản xuất video ca nhạc.

Cẩm Loan