- Năm 1980, TVB cho ra mắt bộ phim "Bến Thượng Hải". Bộ phim nổi tiếng khắp Hong Kong ngay khi vừa phát sóng và nhanh chóng trở thành một cơn sốt ở đại lục sau đó 5 năm.

Bộ phim "Bến Thượng Hải'' đã đưa những cái tên như Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi, Lữ Lương Vỹ, Lưu Đan, Thang Chấn Nghiệp... lên một tầng cao sự nghiệp mới. Thế nhưng, sau 40 năm kể từ khi bộ phim được phát sóng, số phận dàn diễn viên của "Bến Thượng Hải" năm nào cũng đổi khác.

Bộ phim "Bến Thượng Hải" làm mưa làm gió tại Hong Kong những năm 1980.

Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát đảm nhiệm vai diễn chính Hứa Văn Cường của bộ phim "Bến Thượng Hải" đình đám năm nào. Mặc dù vai diễn này sau đó đã từng được rất nhiều các diễn viên khác đảm nhận trong các bản remake của bộ phim nhưng nhân vật Hứa Văn Cường do Châu Nhuận Phát đóng vẫn được phần lớn khán giả nhận định là nhân vật đẹp trai và khí chất nhất.

Thế nhưng tên tuổi của Châu Nhuận Phát thực sự nổi lên không phải nhờ bộ phim "Bến Thượng Hải" mà lại là bộ phim "Anh hùng bản sắc" được phát sóng sau đó 6 năm.

Châu Nhuận Phát.

Ngoài đời thật, Châu Nhuận Phát được đánh giá là một người đàn ông tốt mặc dù khi còn trẻ từng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Người vợ đầu của ông là Dư An An. Hai người lập gia đình năm 1983 khi anh đang là ngôi sao của hãng TVB còn vợ lại là ngôi sao của hãng truyền hình đối địch Asia Television Ltd (ATV).

Chỉ 9 tháng sau ngày cưới, Châu Nhuận Phát và Dư An An đã làm thủ tục ly dị, những rắc rối gia đình này đã làm ảnh hưởng tới sự nghiệp điện ảnh của anh trong những năm đầu thập niên 1980.

Năm 1986, Châu Nhuận Phát cưới một cô gái người Singapore tên là Trần Oải Liên. Cô đã từng một lần mang thai nhưng bị sẩy và từ đó đến nay hai người không có con.

Triệu Nhã Chi

Triệu Nhã Chi đóng vai Phùng Trình Trình, con gái cưng của Phùng Kính Nghiêu (Lưu Đan). Là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, Phùng Trình Trình được cả Hứa Văn Cường và Đinh Lực đem lòng yêu.

Sau thành công của "Bến Thượng Hải", cô đã tham gia một số bộ phim khác như Kinh hoa yên vân, Tân Bạch nương tử truyền kỳ... và trở thành cái tên quen thuộc đối với khán giả. Sự nghiệp của cô xuống dốc sau khi tham gia bộ phim "Trăm năm thăng trầm" năm 1997 nhưng sau đó đã trở lại năm 2001.

Triệu Nhã Chi xinh đẹp và thông minh nhưng hôn nhân lại gặp nhiều trắc trở, hai lần kết hôn đều mang danh kẻ thứ ba.

Giống như Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi cũng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Năm 1975, Triệu Nhã Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn với Huỳnh Hán Vỹ, một bác sĩ nổi tiếng ngày ấy. Cuộc hôn nhân này mang lại cho cô hai cậu con trai. Tuy nhiên, theo Nhã Chi, cô và chồng chưa có một ngày hạnh phúc vì cả hai có quá nhiều khác biệt.

Năm 1981, Triệu Nhã Chi tham gia phim Nữ hiệp Hoa Mộc Lan, đóng cặp cùng Huỳnh Cẩm Sân. Thời điểm đó, dư luận ồn ào chuyện Nhã Chi và Cẩm Sân "phim giả tình thật". Tuy nhiên, cả hai cật lực phản đối bởi lúc này Nhã Chi vẫn đang là phụ nữ có gia đình.

Năm 1982, Nhã Chi ly hôn với bác sĩ Hán Vỹ và qua lại yêu đương với Cẩm Sân. Ngày ấy, thông tin hai người bên nhau khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng Triệu Nhã Chi đã phản bội Hán Vỹ khi cả hai vẫn đang là vợ chồng. Cuối năm 2012, Triệu Nhã Chi liên tiếp dính vào hàng loạt scandal như dao kéo, ngoại tình, bạo hành gia đình.

Triệu Nhã Chi xinh đẹp ở tuổi 65 dù sự nghiệp xuống dốc vì tin đồn làm người thứ 3.

Cụ thể, các phóng viên phát hiện trên chân Nhã Chi có một vết sẹo dài mà theo đồn đại lại "dấu tích" của vụ scandal "Triệu Nhã Chi bị chồng đánh do ngoại tình với Hoàng Nguyên Thân". Tuy đã công khai lên tiếng phản bác những tin đồn trên nhưng sự nghiệp của cô vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lữ Lương Vỹ

Lữ Lương Vỹ vào vai Đinh Lực, em kết nghĩa của Hứa Văn Cường trong "Bến Thượng Hải". Anh từng tham gia vào một số tác phẩm tiêu biểu như Bả hào, Hoàng đế Thượng Hải,...

Sau khi nổi lên ở Hong Kong từ bộ phim "Bến Thượng Hải", anh dần chuyển hướng sang đại lục nhưng không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Tới sau năm 2016, anh dường như đã rút khỏi ngành giải trí.

Lữ Lương Vỹ được đánh giá điển trai nhưng không thể vượt qua nhan sắc và khí chất của Châu Nhuận Phát.

Con đường hôn nhận của Lữ Lương Vỹ thậm chí còn lận đận hơn Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi khi anh đã trải qua 3 cuộc hôn nhân.

Năm 1985, Lữ Lương Vỹ kết hôn với nữ diễn viên đình đám thời bấy giờ là Châu Hải My tại Mỹ và ly hôn 5 tháng sau đó. Năm 1996, nam diễn viên cưới cựu hoa hậu Hong Kong Quảng Mỹ Vân nhưng cũng ly hôn khi chưa đầy năm. Tất cả nứt vỡ đều vì tính cách không hợp.

Đến năm 2001, Lữ Lương Vỹ một lần nữa kết hôn với nữ doanh nhân Quý Châu Dương Tiểu Quyên và có với nhau một cậu con trai. Sau khi kết hôn lần thứ 3, cuộc sống gia đình Lữ Lương Vỹ vô cùng êm ấm và hạnh phúc, con đường kinh doanh cũng như diễn xuất của anh đều gặp nhiều thuận lợi. Anh còn cho biết bản thân còn rất khoẻ mạnh để đảm nhiệm nhiều công việc một lúc mặc dù hiện tại anh đã 64 tuổi.

Thang Chấn Nghiệp

Thang Chấn Nghiệp vào vai Trần Hàn Lâm, bạn học của Trình Trình. Anh cũng là một trong "Ngũ hổ tướng" của đài TVB bên cạnh Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa.

Thang Chấn Vỹ là một trong "Ngũ hổ tướng" của TVB nhưng sự nghiệp lại lao đao vì một cuộc tình.

Thế nhưng con đường tình cảm của anh đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp. Nhắc tới Thang Chấn Nghiệp, khán giả không thể nào quên mối tình của anh với Ông Mỹ Linh, nàng Hoàng Dung xinh đẹp của "Anh hùng xạ điêu" bản 1983. Họ được xem là cặp "tiên đồng, ngọc nữ" của làng giải trí Hong Kong. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra khiến Thang Chấn Nghiệp gặp nhiều trắc trở. Đó là cái chết của Ông Mỹ Linh sau bao cuộc cãi vã và ghen tuông giữa hai người. Kể từ đó, từ sao hạng A được người người yêu mến, Thang Chấn Nghiệp "rớt" xuống sao hạng B, sự nghiệp trở nên bế tắc.

Thang Chấn Nghiệp cũng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Tháng 5/2008, ông tổ chức đám cưới đơn giản với vợ thứ hai Văn Tịnh ở Thanh Đảo.

Bên cạnh cuộc đời lận đận của dàn diễn viên chính, các vai diễn phụ khác cũng có một sự nghiệp đầy sóng gió sau thành công của bộ phim. Phương Diễm Vân vào vai Lâm Kiến Minh, bạn học của Hứa Văn Cường trong "Bến Thượng Hải". Các tác phẩm phim ảnh cô tham gia không nhiều nhưng đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả thế nhưng sau năm 2011, cô hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng.

Trang Văn Thanh

Trang Văn Thanh trở thành ni cô sau những năm tháng lăn lộn trong ngành giải trí.

Trang Văn Thanh vào vai bạn tốt của Trình Trình, Uông Nguyệt Kỳ. Do hạn chế về ngoại hình, nên các bộ phim cô tham gia đều không nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Cô là vợ của đạo diễn Hong Kong Chiêu Chấn Cường. Năm 1991, cô rời xa chốn hồng trần, trở thành ni cô ở chùa Bảo Lâm, núi Đại Phong.

