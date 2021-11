The Rock - nam diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới đã mang đến niềm bất ngờ cho người hâm mộ tham gia buổi chiếu phim gần đây của mình.

The Rock trong phim 'Red Notice'

Một fan tham dự buổi chiếu phim Red Notice mà The Rock không chỉ được gặp thần tượng của mình mà còn được chính nam diễn viên tặng cho chiếc xe Ford F-150 Raptor của anh. Người cựu binh hải quân đã bất ngờ đến phát khóc với niềm vui không ngờ này.

Đây là buổi chiếu phim mà tài tử 49 tuổi tổ chức riêng cho người hâm mộ của mình. Tuy nhiên nam diễn viên giàu nhất thế giới còn muốn mang đến một món quà ngoài sức tưởng tượng cho fan đặc biệt nhất.

"Ban đầu tôi định tặng chiếc Porsche Taycan mà mình đã lái trong phim Red Notice", The Rock viết trên Instagram hơn 280 triệu người theo dõi. Tuy nhiên khi người hâm mộ từ chối nhận xe, anh nói sẽ tặng fan chiếc xe riêng của anh như một món quà. Người may mắn này là Oscar Rodriguez.

Sau khi thông báo tặng xe cho fan may mắn, The Rock dẫn Rodriguez ra phía ngoài nơi chiếu phim nơi chiếc xe đang đợi sẵn và trao nó cho anh. Hành động này của The Rock nhận cơn bão lời khen trên mạng xã hội, trong đó có CEO của hãng Ford là Jim Farley. Bức ảnh The Rock tặng xe cho người hâm mộ hiện đạt gần 6 triệu lượt thích trên Instagram.

An Na