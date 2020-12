Diễn viên Gal Gadot phải tuân thủ chế độ ăn uống hà khắc và lịch tập luyện dày đặc, hạn chế diễn viên đóng thế trong nhiều cảnh nguy hiểm.

browser not support iframe.

Trailer 'Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh' với diễn xuất của Gal Gadot

Nhân vật Wonder Woman giúp đưa tên tuổi Gal Gadot thành sao hạng A tại Hollywood. Tuy nhiên, vai diễn cũng khiến cựu Hoa hậu người Israel đánh đổi nhiều điều để có được thành công ngày hôm nay.

Không được đọc trước kịch bản, không giới hạn số lần quay lại

Theo tờ Screen Rant, một điều khoản bắt buộc từ hãng Warner Bros là Gal Gadot không được biết trước nội dung vì yếu tố bảo mật. Cô cũng phải đồng ý chấp nhận quay lại, đóng bổ sung các cảnh theo yêu cầu, không giới hạn số lần cho đến khi phim ra mắt. Năm 2017, khi đạo diễn Zack Snyder quyết định rời đoàn phim Justice League vì con gái tự tử, hãng phim mời Joss Whedon thay thế. Vị đạo diễn mới yêu cầu thay nhiều cảnh phim. Một số nhân viên đoàn phim tiết lộ Gal Gadot cùng dàn sao Justice League phải đóng thêm 80 trang kịch bản mới, không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Điều luật này cũng khiến Gal Gadot khó khăn khi nhận các dự án khác trong những năm qua. Từ lần đầu nhận vai trong dự án Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), cô gần như không tham gia các bộ phim khác ngoài vũ trụ điện ảnh DC. Chỉ khi Wonder Woman 1984 hoàn thành, nữ diễn viên mới bắt đầu nhận lời một số dự án như Death on the Nile, Red Notice dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Hạn chế diễn viên đóng thế

Khác với những anh hùng như Batman, Wonder Woman không đeo mặt nạ khi chiến đấu. Điều này khiến đoàn phim phải hạn chế tối thiểu việc sử dụng diễn viên đóng thế cho Gal Gadot. Nữ diễn viên gặp nhiều chấn thương vì các cảnh hành động trong suốt thời gian quay các bộ phim cho DC. Cuối năm 2019, cô cho biết mình gặp chấn thương cột sống khá nghiêm trọng sau quá trình quay Wonder Woman 1984.

Chế độ ăn uống hà khắc và lịch tập luyện dày đặc

Loạt phim Wonder Woman nổi tiếng với nhiều cảnh hành động đẹp mắt, đòi hỏi kỹ năng thực chiến bằng tay không và cả vũ khí. Với việc bị hạn chế dùng người đóng thế, Gal Gadot buộc phải dành nhiều tháng rèn luyện kỹ năng chiến đấu với các huấn luyện viên. Cô chủ yếu tập các bài sử dụng kiếm và khiên, nhằm lột tả nhân vật chiến binh Amazon một cách chân thực nhất.

Bên cạnh luyện võ, Gal Gadot cũng bị đòi hỏi luôn phải giữ thân hình cân đối trong suốt thời gian đóng các phim trong vũ trụ điện ảnh DC. Hai bộ phim trước, Justice League và Wonder Woman - là thử thách lớn với Gal Gadot. Cô phát hiện mang thai khi đang quay lại một số cảnh của Justice League và có bầu 5 tháng khi quay Wonder Woman. Ban đầu, cô giấu việc có thai để tránh làm phiền đoàn phim. Tuy nhiên, khi bụng bầu dần lộ ra, êkíp bắt đầu hạn chế các cảnh hành động và dùng công nghệ CGI hậu kỳ.

Theo tờ New York Times, nữ diễn viên thường bắt đầu ngày mới với món trứng omelette, ăn kèm bánh mì và hoa quả hoặc làm sinh tố dinh dưỡng. Khoảng 40% khẩu phần ăn của cô là rau củ. Gal Gadot thường chọn cá hoặc gà để nạp thêm protein cần thiết cho cơ thể. Các huấn luyện viên yêu cầu cô uống khoảng 4 lít nước mỗi ngày. Minh tinh tự nhận mình là người thích ăn uống, đặc biệt là những món nhiều dầu mỡ như hamburger, khoai tây chiên. Mỗi khi hoàn thành một bộ phim, Gal Gadot luôn tự thưởng cho bản thân một vài bữa ăn thoải mái để bù đắp lại quãng thời gian trước.

Trở thành anh hùng ngoài đời thật

Bên cạnh những khó khăn, Gal Gadot rất tự hào khi được hóa thân Wonder Woman trên màn ảnh. Tuy nhiên, hãng Warner Bros cũng đòi hỏi nữ diễn viên phải trở thành một nữ anh hùng ngoài đời thật, trở thành cầu nối truyền cảm hứng cho phái nữ toàn thế giới. Theo tờ TheGamer, một điều khoản hợp đồng yêu cầu Gal Gadot phải trở thành hình mẫu cho phái nữ, không được thực hiện các hành động ngoài đời thật ảnh hưởng tới hình ảnh Wonder Woman.

Minh tinh rất tích cực tham gia các hoạt động về bình đẳng giới tại Hollywood. Năm 2016, Liên hiệp quốc mời Gal Gadot và nhân vật Wonder Woman làm đại sứ danh dự cho các hoạt động bảo vệ phụ nữ của tổ chức. Cô cũng hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, luôn mang tới một hình ảnh mạnh mẽ, tươi vui, căng tràn sức sống và đầy hứng khởi để truyền năng lượng, cảm hứng tới người hâm mộ trên khắp toàn cầu.

Quỳnh An