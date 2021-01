"Trước là ca sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ làm đầu bếp, thợ hồ, thợ may, phụ trong nhà hàng... Có rất nhiều người trầy trụa nhiều năm liền, sống trong sự lo lắng", ca sĩ Thanh Thảo tiết lộ.

Vân Quang Long "bốc vác, phụ hồ" và cuộc sống mưu sinh của nghệ sĩ Việt

Thời điểm cựu thành viên nhóm 1088, Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vì đột quỵ, nhiều hình ảnh quá khứ của nam ca sĩ được dư luận quan tâm. Qua một số hình ảnh trên trang cá nhân của Vân Quang Long, có thể thấy trước khi qua đời, anh làm nhiều công việc chân tay rất vất vả.

Có nguồn tin, vì tình hình dịch Covid- 19 nên công việc của cố ca sĩ và nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại gặp khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiết kiệm, gửi về cho gia đình, Vân Quang Long phải làm đủ nghề, từ thợ điện, bốc vác, thợ xây...

Đồng nghiệp thân thiết của Vân Quang Long, ca sĩ Hàn Thái Tú từng bộc bạch: "Thực sự, nghệ sĩ sống ở Mỹ rất khác, Long làm rất cực, tôi làm nhà hàng rất cực, ai qua xứ Mỹ mà không phải làm". Hàn Thái Tú kể rằng có lần sang thăm bạn, thấy Vân Quang Long đang bê từng viên gạch, bao xi măng làm thợ xây nhà. Đôi môi ông bố 3 con khô khốc, tái mét, miệng thở ra khói dưới trời lạnh…

Để trang trải cuộc sống, cố ca sĩ Vân Quang Long không ngại làm công việc nặng nhọc. (Ảnh ST)

Từ cuộc sống mưu sinh vất vả của cố ca sĩ Vân Quang Long, khán giả hiểu thêm về cuộc sống không phải lúc nào "cũng chỉ màu hồng" của nghệ sĩ Việt trên đất Mỹ.

Trước đó, nghệ sĩ cải lương đình đám một thời, Thanh Hằng cũng trải lòng về những ngày tháng vất vả khi sống ở xứ người. Chị chia sẻ rằng, những ngày đầu trên đất khách, sự khác biệt về ngôn ngữ, sinh hoạt khiến bản thân vô cùng hụt hẫng. Để mưu sinh, nữ nghệ sĩ phải trải qua đủ nghề từ bưng bê ở quán nước, làm móng, lau chùi toilet…

Phi Nhung từng rơi nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày cực khổ của mình bên Mỹ để mưu sinh, một mình nuôi con. Để có tiền, nữ ca sĩ không từ chối công việc nặng nề như lợp tôn, may thảm… đến nát cả chân tay. "Tôi đi làm vất vả, kiếm từng đồng một để trả tiền nhà, tiền xe. Đến cái chén ăn cơm tôi cũng phải bỏ tiền ra mua. Tiền đó ở đâu mà có? Đó là tiền tôi phải đi làm cực nhọc kiếm ra, chứ đâu được ai cho. Thậm chí, ngay cả đi sinh con, tôi cũng phải tự động lái xe một mình. Sinh con xong, tôi lại phải lái xe một mình về. Tôi đặt con bên cạnh, cứ thế lái xe về nhà, không có bất cứ ai ở bên chăm sóc", giọng ca "Áo mới Cà Mau" nghẹn ngào chia sẻ trên sóng truyền hình.

Ngọc Quyên từng chia sẻ vì muốn tiết kiệm tiền để lo cho con, cô chọn ăn bánh mỳ cả ngày. (Ảnh FBNV)

Nói về thời gian đầu sang Mỹ, siêu mẫu Ngọc Quyên đã tâm sự: "Tôi bị hụt hẫng lắm....

Khi ở Việt Nam tôi có quá nhiều thứ, từ danh tiếng, tiền bạc cho đến lái xe,... những thứ tốt nhất nên khi sang Mỹ không có gì cả liền bị stress. Dù chồng cũ cũng hỗ trợ, mua cho tôi một chiếc xe đạp nhưng dần tôi cũng chán. Sau một tháng là không còn chụp ảnh nữa rồi, chán rồi".

Những danh ca như Khánh Ly, Lệ Thu… cũng trải qua quãng thời gian "không một xu dính túi", làm đủ nghề để kiếm sống khi đến Mỹ.

"Sống ở Mỹ này không làm thì tiền đâu mà lo hàng loạt chi phí?"

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo cũng hé lộ thêm về cuộc sống mưu sinh của nghệ sĩ Việt tại Mỹ. "Chúng tôi, mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đành lòng rời xa quê hương, gia đình, bạn bè và khán giả thân thương ngay lúc tên tuổi còn trên đỉnh vinh quang, công việc ca hát liên tục mỗi ngày, bạn bè bù khú bên nhau mỗi đêm sau khi đi diễn về...chỉ vì mang trong lòng một mong muốn dành cho gia đình, người thân.

Có người may mắn, bước đường mình chọn không gặp khó khăn cách trở, nhanh chóng có cho mình một cuộc sống mới ở xứ người, lập gia đình và hưởng hạnh phúc. Nhưng cũng có rất nhiều người trầy trụa nhiều năm liền, sống trong sự lo lắng, hồi hộp chờ đợi, ngày này qua tháng khác vẫn chưa đến được đích cuối cùng.

Họ đã phải rũ bỏ hào quang của người nổi tiếng, được bao nhiêu người vây đón khi còn ở quê hương, cuộc sống sung túc bên gia đình, bạn bè để buộc phải làm nghề tay trái để mưu sinh. Sống ở Mỹ này không làm thì tiền đâu mà lo hàng loạt chi phí, bill mỗi tháng đến liền liền, còn nghĩa vụ thuế, bảo hiểm các loại...

Để gọi là đại gia giàu có thật sự hiếm lắm! Ai cũng phải làm mới có tiền lo cuộc sống hằng ngày. Trước là ca sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ đầu bếp, thợ hồ, thợ may, bán hàng online, phụ trong nhà hàng...nghề gì thích hợp thì làm. Với mong muốn cuối cùng là có cơ ngơi ổn định rồi bảo lãnh cha mẹ già, vợ chồng, con cái sang đoàn tụ.

Nhưng rồi cũng có người ra đi mãi mãi sau bao nhiêu cố gắng, chôn vùi luôn ước muốn đoàn tụ cùng gia đình. Thật chua xót và bẽ bàng...

Đồng ý là mọi sự lựa chọn của mình là do mình quyết định, sướng khổ là do mình chứ chả ai can thiệp được. Nhưng có những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, có những nỗi đau phải đành chôn giấu, có những trăn trở không thể chia sẻ…", nữ ca sĩ viết.

Nam diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" bán hàng online kiếm thêm thu nhập khi sang Mỹ. (Ảnh FBNV)

Á hậu Trang sức 2007 Thái Như Ngọc cho biết, cuộc sống tại Mỹ rất đắt đỏ và tốn kém. Trong khi nghệ sĩ thường chỉ nhờ vào số tiền cát- sê đi hát cuối tuần, nếu không năng động, chịu khó thì cuộc sống ngày càng khó khăn. Cũng theo Á hậu Thái Như Ngọc, những công việc sửa chữa điện nước, nhà vườn hay giúp việc… chi phí rất cao, vì thế phần lớn các nghệ sĩ tự làm để tiết kiệm chi phí…

"Mỗi tháng đều nhận được hàng loạt hóa đơn từ nhà cửa, xe cộ, rồi thuế, bảo hiểm… Nếu không làm ra tiền thì không trụ nổi cuộc sống tại đây", người đẹp chia sẻ.

(Theo Dân trí)