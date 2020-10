Nhận lời cầu hôn từ Blake Shelton, giọng ca 51 tuổi đã nhanh chóng đồng ý.

Gwen Stefani và Blake Shelton cùng chia sẻ bức ảnh giống nhau trên Instagram.

Cách đây ít giờ Gwen Stefani đăng bức hình cô hôn Blake Shelton đắm đuối, tay khoe nhẫn đính hôn trên Instagram và nhanh chóng đạt triệu lượt thích. Blake Shelton cũng đăng hình ảnh tương tự và gửi lời yêu tới bạn gái hơn 7 tuổi.

Gwen Stefani và Blake Shelton cùng là giám khảo The Voice Mỹ. Stefani đã có 3 con riêng với chồng cũ Gavin Rossdale. Shelton và vợ cũ Miranda Lambert hoàn tất thủ tục ly dị năm 2015 còn Gwen Stefani chia tay Gavin Rossdale tháng 8 cùng năm.

Họ gặp nhau cách đây 5 năm và nhanh chóng chuyển từ tình bạn sang tình nhân khi Gwen Stefani giúp Blake Shelton vượt qua cơn khủng hoảng khi chia tay Miranda Lambert.

Blake Shelton luôn thể hiện tình yêu dành cho bạn gái, thậm chí viết ca khúc Turnin' Me On để nói về Stefani. Còn Stefani đáp lại bằng ca khúc Make Me Love You viết năm 2016 dành cho bạn trai. Cặp đôi đã biểu diễn cùng nhau rất nhiều show diễn và cùng làm MV. Mới tuần trước Gwen Stefani và Blake Shelton thắng giải CMT nhờ ca khúc Nobody But You.

MV 'Nobody But You' với giọng hát của Gwen Stefani và Blake Shelton

Quỳnh An